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На Украине заявили о планах возобновить переговоры с Россией по газу 

RT на русском 2 часа назад
Фото: ТАСС
Представитель президента Украины Владимира Зеленского в правительстве Андрей Герус в беседе с «РБК-Украина» заявил, что в ближайшее время будут возобновлены переговоры с Россией по транзиту и закупке газа.
Он заявил, что «Газпром» и Россия были готовы возобновить переговоры после выборов, когда будет понятна украинская политическая палитра и новое правительство».
«Я думаю, что сейчас оно уже очевидно понятно, поэтому в ближайшее время будут восстановлены переговоры с Россией по транзиту и закупок газа», — сообщил Герус.
Ранее глава Минэнерго России Александр Новак заявил, что Москва выступает за то, чтобы Киев напрямую покупал российский газ.
В январе замминистра энергетики и угольной промышленности Украины Наталья Бойко заявила, что Москве придётся заключить с Киевом новый договор на транзит газа из-за неготовности «Северного потока — 2».
Эксперт Станислав Митрахович в беседе с Nation News заявил, что Киев не устроит краткосрочный контракт с Россией.
RT на русском: последние новости
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Экономика , Наталья Бойко , Александр Новак , Владимир Зеленский , Станислав Митрахович , Андрей Герус , Газпром , Минэнерго , РБК-Украина
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