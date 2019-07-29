Financial Times восхитилась российской системой налогообложения

Журналист Financial Times Крис Джайлс восхитился российской системой налогообложения и технологиями, которыми пользуется Федеральная налоговая служба

До внедрения новой системы разница между планируемыми и реальными доходами от НДС в России составляла около 20 процентов, а в Британии — 9,1 процента. Теперь же этот показатель в России снизился до одного процента. В период с 2014 по 2018 год сумма поступлений от НДС выросла на 64%, в то время как номинальное потребление домашних хозяйств возросло лишь на 21%.

Этого удалось добиться благодаря созданию двух больших центров данных, в которые компании отправляли данные за каждый счет-фактуру. Помимо этого, каждый ретейлер должен был пользоваться кассами, которые были связаны с центрами данных, отмечает издание.

Теперь в режиме реального времени можно проверить любой счет-фактуру и убедиться, что необходимая сумма НДС перечислена государству. С помощью искусственного интеллекта можно быстро обнаружить в данных некоторые закономерности и вычислить компании, присылающие нерабочие ссылки. Более того, можно отследить чиновников, у которых чаще всего наблюдаются недоимки по вверенным им компаниям, указывает автор.

Помимо этого, российское правительство сейчас стремится внедрить эту систему и среди самозанятых. По словам Джайлса, результат за этот год превосходит все ожидания, поскольку соблюдение правил избавляет от разбирательств с налоговой.

Издание отмечает, что глава ФНС Михаил Мишустин в прошлом был не политиком, а экспертом-технологом.

"Мы создали технологию, и теперь становимся экономистами", — цитирует газета Мишустина.

Автор статьи подчеркивает, что сейчас введенная ФНС система скорее сфокусирована на обеспечении выплат НДС розничными торговцами. Financial Times называет его одним из самых прибыльных налогов для государства — только в развитых экономиках налог на добавленную стоимость обеспечивает более трех триллионов долларов бюджетных доходов. По всему миру НДС составляет около одной пятой от всех налоговых поступлений.

В качестве примера он приводит собственную беседу с Мишустиным. Глава ФНС возле интерактивного экрана с картой поинтересовался, где в Москве остановился журналист. После того, как Джайлс ответил, что он живет в отеле "Будапешт", карта увеличивается до гостиницы. "Вы ведь пили кофе, так?", — интересуется Мишустин. После этого открывается окно отеля с чеками на еду и напитки. "Всего было продано три капучино, один эспрессо и один латте. Один из них — ваш", — резюмирует глава ФНС.

Издание отмечает, что Россия "стоит на передовой налогообложения", и уже многие страны используют данные в режиме реального времени для борьбы с мошенничеством и уклонением от уплаты налогов.