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Оптовые цены на бензин снизились 

360tv.ru 35 минут назад
Фото: РИА Новости
После пикового подорожания в мае оптовые цены на бензин снизились на 9%, сообщил «Коммерсант». Тонна Аи-92 стоит 45,2 тысячи рублей, Аи-95 — 47,2 тысячи. При этом в рознице цена на бензин продолжает медленно повышаться — участники рынка пользуются возможностью получить дополнительную прибыль, не превышающую инфляцию.
Оптовая цена дизельного топлива снижается не столь стремительно, отмечает издание.
По данным статистического ведомства Минэнерго — Центрального диспетческого управления топливно-энергетического комплекса — средняя стоимость Аи-92, Аи-95 и дизельного топлива в рознице за месяц выросла на 0,1%. Низкооктановый Аи-92 стоит 42,75 рубля, Аи-95 — 45,79 рубля, дизельное топливо — 46,28 рубля за литр.
Оптовая стоимость бензина начала стремительно расти в марте, это было вызвано привлекательностью экспорта. Правительство отреагировало на рост, пересмотрев формулу обратного акциза, с помощью которого субсидируются поставки топлива на внутренний рынок.
По словам одного из трейдеров, ситуация на оптовом рынке бензина спокойная, и в дальнейшем он продолжит дешеветь.
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