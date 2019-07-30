Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
63.45
$
63.60
70.70
70.80
Прогноз
05.08 – 12.08
$
64.50
71.21
Индексы и котировки Brent
64.03
+0.27 Золото
1424.36
–0.05 РТС
1353.61
+0.19
Динамика валют
EUR / USD
30.07
1.1142
–0.0068
16.07
1.1211
26.07
16.07
04.07

Объём выдачи микрозаймов впервые сократился 

News.ru 3 часа назад
Фото: vk.com/russdeath
Россияне во втором квартале 2019 года взяли в микрофинансовых организациях (МФО) чуть более 4 млн займов на 53,7 млрд рублей. В первом квартале эти цифры составляли соответственно 4,7 млн и 54,7 млрд рублей.
Тем самым впервые за полтора года сократился объём и количество выданных займов. Они росли неизменно с третьего квартала 2017 года, сообщает газета «Коммерсант».
Эксперты издания отмечают, что вводимые ЦБ ограничения меняют линейку МФО в пользу займов с более высокой средней суммой. Так, во втором квартале 2019 года средняя сумма займа увеличилась на 16% по сравнению с первым кварталом, достигнув 13,3 тысячи рублей.
Сокращение объёма и числа выданных займов специалисты связывают с тем, что проверенные постоянные и ответственные клиенты исчерпали весь доступный им лимит средств. Также новый тренд, по их мнению, может быть связан с ростом серого рынка.
Ранее News.ru сообщал, что МФО за I квартал 2019 года закрыли треть офисов из-за ужесточения требований Центробанка. В обзоре регулятора говорится, что следующий раунд усиления контроля за МФО сократит рынок вдвое. Закрытие офисов эксперты связывают со снижением максимально допустимой ставки до 1%. Кроме того, ЦБ обязал МФО начислять больше резервов по займам закредитованных россиян.
News.ru: последние новости
Росстат: россияне стали беднее Журналист Financial Times восхитился российской системой налогообложения FT узнала об угрозе срыва сроков сдачи «Северного потока — 2» из-за Дании
Комментарии
Экономика , Центральный банк России , Газета "Коммерсантъ"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Джек Ма задумал провести «финансовую революцию»
Названы лучшие города мира для заработка на жилье
Европе предрекли тяжелые времена165
Подмосковных застройщиков оштрафовали на миллионы1
Бедность одолевает Россию313
Видео
00:25
Россия поборется с США за Китай
Экономика
00:52
Москва и Минск не могут договориться
Личный счет
00:50
А денежки сюда: анонимов лишат кошельков
Личный счет Статьи
00:36
Украинцы скупают российское жилье
Недвижимость
08:43
Готова ли Европа перекрыть «Северный поток-2»
Экономика Статьи
01:19
«Я им говорил»: Трамп пригрозил Макрону
Экономика
02:11
Изгнание россиян: почему Юрмала опустела
Недвижимость Статьи
00:33
«Пальма» выросла: россиян оставят без сладкого
Экономика Статьи
00:53
Доллару предсказали худший сценарий
Рынки
00:23
ЦБ принял решение по ключевой ставке
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение