Прощай, МФО: почему остановился рост роста числа займов «до зарплаты»

Во втором квартале 2019 года МФО выдали 4 млн займов на общую сумму в 53,7 млрд рублей — на 15% и 2% соответственно меньше, чем в январе — марте. Снижение зафиксировано впервые за полтора года: с третьего квартала 2017-го рынок неуклонно рос. При этом наблюдается устойчивый тренд по росту средней суммы выданных займов — она увеличилась на 16%, до 13290 рублей, подсчитали в БКИ «Эквифакс».

Многие МФО стали отказываться от рискованных и дорогих займов «до зарплаты» в пользу кредитов на более длительные сроки и с большей суммой из-за ограничений Банка России , в том числе в отрасли микрофинансирования, поясняет генеральный директор компании Олег Лагуткин

Выздоравливаем?

Бурный рост этого рынка на протяжении нескольких лет подряд явно был индикатором не самой здоровой финансовой ситуации в стране, и очень хорошо, что процесс неуёмной выдачи микрозаймов начал, наконец-то, хоть немного замедляться, радуется шеф-аналитик ГК ТелеТрейд Пётр Пушкарёв. Однако и 4 млн — это всё равно гигантское количество, добавляет он.

Для остан