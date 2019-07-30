Европе предрекли тяжелые времена

Европейская экономика во втором квартале 2019 года снизилась до 0,2 процента. Этот уровень оказался ниже прогнозов аналитиков. Об этом пишет Bloomberg.

Как отмечает агентство, в первом квартале 2019-го экономика Европы росла на 0,4 процента. Это уже ударило по корпоративному сектору экономики, в частности, отразившись на автопроизводителях. Кроме того, аналитики предполагают, что на этой неделе станет известно о снижении инфляции с 1,3 до 1,1 процента, что также способствует замедлению экономики.

По их мнению, в третьем квартале экономические показатели останутся неутешительными, будет ослабление темпов роста европейской экономики продолжится.