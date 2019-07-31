Украина хочет обнулить свои долги перед РФ

Опрошенные агентством «Прайм» эксперты считают , что иски о возмещении ущерба, которые Украина подает после присоединения Крыма к России, связаны с долгом Киева перед Москвой в три миллиарда долларов.

В конце 2013 года Россия согласилась предоставить Украине кредит на 15 миллиардов долларов. Перечислен был только первый транш в три миллиарда, затем на Украине сменилась власть, а РФ выплаты приостановила. Срок погашения первого транша истек в конце 2015 года. Украина выплачивать долг отказалась.

В июле 2019-го «Нафтогаз Украины» подал в трибунал при Постоянной палате Третейского суда в Гааге иск о взыскании с России 5,2 миллиарда долларов. В такую сумму «Нафтогаз» оценил собственные потери и потери своих «дочек» из-за присоединения Крыма к РФ. До этого международный арбитраж постановил взыскать с России в счет компенсации потерь в Крыму около 160 миллионов долларов по иску «Эверест Истейт» и 1,3 миллиарда долларов по иску Ощадбанка. Затем международный арбитраж поддержал Приватбанк и аэропорт Бельбек в спорах с Россией.

Доцент кафедры экономической теории РЭУ имени Плеханова Екатерина Новикова заявила РИА Новости, что Украина ищет способы аннулировать долг перед Россией.

«Более того, сам иск украинской стороны в европейском суде дает возможность вновь активизировать западных партнеров против России», — отметила она.

По мнению Новиковой, иск был выдвинут с одобрения партнеров Украины на Западе, его не стоит рассматривать как самостоятельное решение страны.

Аналитик по товарным рынкам «Открытие Брокер» Оксана Лукичева заявила, что политическая игра вокруг активов на Украине и в Крыму будет продолжаться, ее участники будут выставляться взаимные требования и пытаться «замедлить бизнес» друг друга.

В «Нафтогазе» ранее заявили, что суд вынесет решение по иску компании к концу 2020 года. Однако Лукичева считает, что принятие решения могут отложить на более поздний срок.