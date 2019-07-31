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Украина хочет обнулить свои долги перед РФ 

Рамблер + ещё 7 1 час назад
Опрошенные агентством «Прайм» эксперты считают, что иски о возмещении ущерба, которые Украина подает после присоединения Крыма к России, связаны с долгом Киева перед Москвой в три миллиарда долларов.
В конце 2013 года Россия согласилась предоставить Украине кредит на 15 миллиардов долларов. Перечислен был только первый транш в три миллиарда, затем на Украине сменилась власть, а РФ выплаты приостановила. Срок погашения первого транша истек в конце 2015 года. Украина выплачивать долг отказалась.
В июле 2019-го «Нафтогаз Украины» подал в трибунал при Постоянной палате Третейского суда в Гааге иск о взыскании с России 5,2 миллиарда долларов. В такую сумму «Нафтогаз» оценил собственные потери и потери своих «дочек» из-за присоединения Крыма к РФ. До этого международный арбитраж постановил взыскать с России в счет компенсации потерь в Крыму около 160 миллионов долларов по иску «Эверест Истейт» и 1,3 миллиарда долларов по иску Ощадбанка. Затем международный арбитраж поддержал Приватбанк и аэропорт Бельбек в спорах с Россией.
Доцент кафедры экономической теории РЭУ имени Плеханова Екатерина Новикова заявила РИА Новости, что Украина ищет способы аннулировать долг перед Россией.
«Более того, сам иск украинской стороны в европейском суде дает возможность вновь активизировать западных партнеров против России», — отметила она.
По мнению Новиковой, иск был выдвинут с одобрения партнеров Украины на Западе, его не стоит рассматривать как самостоятельное решение страны.
Аналитик по товарным рынкам «Открытие Брокер» Оксана Лукичева заявила, что политическая игра вокруг активов на Украине и в Крыму будет продолжаться, ее участники будут выставляться взаимные требования и пытаться «замедлить бизнес» друг друга.
В «Нафтогазе» ранее заявили, что суд вынесет решение по иску компании к концу 2020 года. Однако Лукичева считает, что принятие решения могут отложить на более поздний срок.
Также эксперты считают, что судебные иски могут быть частью торга во время переговоров о заключении газового контракта России и Украины.
Комментарии133
Экономика , Видео , Статьи , Оксана Лукичева , Екатерина Новикова , Нафтогаз , РИА Новости
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