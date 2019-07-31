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В России появятся «ядерные» монеты 

Lenta.ru + ещё 1 2 часа назад
Фото: Lenta.ru
Центробанк объявил о грядущем выпуске трех видов памятных серебряных монет. Об этом говорится в сообщении на сайте регулятора.
В обращении деньги появятся с 1 августа. Речь идет о монетах номиналом в один рубль, посвященных соединениям и воинским частям ядерного обеспечения, тираж каждой — пять тысяч штук.
«На оборотной стороне одной монеты расположена эмблема соединений и воинских частей ядерного обеспечения, второй монеты — изображения стратегического бомбардировщика, мобильного ракетного комплекса, атомной ракетной подводной лодки и стилизованных орбит электронов», — говорится в сообщении ЦБ. На третьей монете изображен нарукавный знак 12-го главного управления Минобороны, которое отвечает за обеспечение ядерной безопасности.
ЦБ регулярно выпускает памятные монеты, посвященные российским вооруженным силам. Среди них есть рубли, отчеканенные в честь надводных сил, а также мотострелковых, танковых, космических и воздушно-десантных войск.
В 2018 году Центробанк запустил в оборот памятную монету. посвященную Владимиру Высоцкому. На оборотной стороне серебряной монеты на фоне силуэтов коней изображен Высоцкий с гитарой, слева от него — меч, справа — годы жизни: 1938–1980. Вверху по окружности размещена надпись «Владимир Высоцкий».
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Экономика , Министерство обороны , Центральный банк России
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