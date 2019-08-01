ЦБ наращивают скупку золота рекордными темпами

Стоимость золота, которая в этом году достигла многолетних максимумов, наконец начала отражать реальное положение дел на физическом рынке металлов.

Согласно последнему докладу Всемирного совета по золоту "Тенденции спроса на золото", спрос на этот драгоценный металл в I полугодии 2019 г. подскочил до трехлетнего максимума.

Только во II квартале 2019 г. мировой спрос на золото вырос до 1123 т., увеличившись на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Ключевыми факторами этого роста были продолжающиеся покупки со стороны центральных банков и устойчивый рост обеспеченных золотом торгуемых инвестиционных фондов (ТИФов). С учетом I квартала этого года спрос на золото за первые полгода увеличился до 2181,7 т.

Суммарные покупки со стороны центральных банков в первом полугодии составили 374,1 т., что стало самым большим чистым увеличением мировых запасов золота в первом полугодии за всю 19-летнюю историю ежеквартальных наблюдений. В продолжение последних тенденций покупатели были представлены широким кругом стран, в основном развивающихся, говорится в докладе.

Активы обеспеченных золотом ТИФов во II квартале выросли на 67,2 т., достигнув шестилетнего максимума в 2548 т. Главными факторами, стимулирующими приток в сектор, стали продолжающаяся геополитическая нестабильность, мягкие комментарии центральных банков в отношении монетарной политики и рост цен на золото в июне.

Активное восстановление на ювелирном рынке Индии подтолкнуло рост спроса на 12% во II квартале до 168,8 т.

Напомним, Индия является одним из крупнейших потребителей "желтого металла", особенно в свадебный сезон. В стране принято дарить на свадьбу золото в больших объемах.

Оживленный свадебный сезон и хорошие продажи во время фестивалей способствовали росту спроса, однако из-за июньского роста цен этот рост практически замер. Рост в Индии внес свой вклад в скромное увеличение общемирового объема продаж ювелирных изделий до 531,7 т., что на 2% больше прошлогодних значений.

Инвестиции в слитки и монеты во II квартале упали на 12% и составили 218,6 т. В сочетании со скромными показателями I квартала это привело к тому, что в первом полугодии был зафиксирован десятилетний минимум на уровне 476,9 т. Основную роль в снижении мирового спроса во II квартале сыграл Китай, где спрос упал на 29% в годовом выражении.

Во II квартале предложение золота увеличилось на 6% и составило 1186,7 т. Этот рост был обусловлен рекордной добычей в объеме 882,6 т. во II квартале и 9% ростом вторичной переработки до 314,6 т., чему способствовало резкое повышение цен на золото в июне. В целом за первое полугодие предложение составило 2323,9 т., что стало самым высоким показателем с 2016 г.

Цены на золото достигли максимального уровня за последние несколько лет. Цена на золото резко выросла в июне, превысив $1400 за унцию впервые с 2013 г. Даже несмотря на коррекцию накануне, котировки остаются выше этой отметки и держаться здесь уже достаточно длительное время.

Стоит отметить, что рост цен в некоторых других валютах был еще более выраженным. Среди факторов такого роста были ожидания снижения процентных ставок, политическая неопределенность и дальнейшая поддержка в виде активных покупок со стороны центральных банков.

Элистер Хьюит (Alistair Hewitt), руководитель отдела рыночной аналитики Всемирного совета по золоту, прокомментировал это следующим образом:

"Июнь стал для золота очень успешным месяцем. Цена вырвалась из многолетнего торгового диапазона и достигла максимума за шесть с половиной лет, а обеспеченные золотом ТИФы выросли на 15%, продемонстрировав самый большой месячный рост с 2012 г. Хотя ключевой движущей силой для этого послужило сохранение ФРС ключевой процентной ставки, такой рост также опирался на сильное первое полугодие, в котором спрос на золото достиг трехлетнего максимума, во многом благодаря чрезвычайно активным покупкам со стороны центральных банков. Также наблюдался рост продаж со стороны физических лиц, поскольку инвесторы воспользовались июньским ростом цен, чтобы зафиксировать прибыль: выросла вторичная переработка ювелирных изделий и утилизация розничных слитков и монет".

"Мы считаем, что факторы, лежащие в основе притока в ТИФы и покупок со стороны центральных банков, включая смягчение денежно-кредитной политики и геополитическую неопределенность, сохранятся и во втором полугодии. Однако потребительский спрос может несколько ослабнуть по мере адаптации к более высокому уровню цен".

История вопроса

Всемирный совет по золоту — это организация, занимающаяся развитием рынка золота. Его деятельность направлена на стимулирование и укрепление спроса на золото и обеспечение лидерства в своем секторе. ОН также является международным отраслевым органом на рынке золота.