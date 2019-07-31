Россия заплатила Украине за испорченную «Дружбу»

Российская компания «Транснефть» перечислила украинской «Укртранснафте» часть компенсации за попадание загрязненной нефти в нефтепровод «Дружба». Об этом говорится на странице «Укртранснафты» в Facebook.

Размер первого транша составил 2,3 миллиона евро. Это позволило возместить убытки, понесенные украинской компанией из-за приостановки транзита нефти в апреле. Также в «Укртранснафте» заявили, что итоговый размер компенсации определяется в рамках дополнительного соглашения с «Транснефтью». О том, какую сумму должна будет выплатить российская сторона, не сообщается.

24 июля совет директоров «Транснефти» утвердил порядок выплат грузоотправителям из-за ситуации с загрязненной нефтью. Предельный размер выплат составит 15 долларов за баррель некондиционной нефти, однако грузоотправители должны будут подтвердить свои убытки документально для получения компенсации. Это решение вызвало возмущение компаний, получивших убытки из-за грязной нефти. Так, белорусский «Белнефтехим» заявил, что «Транснефть» не имеет права ограничивать компенсации.