Впервые за 10 лет: решение ФРС по ставке

Федеральная резервная система (ФРС) США снизила базовую ставку с 2,25—2,5% до 2-2,25%, передает RT.
Снижение базовой ставки произошло впервые за 10 лет. Как сообщила ФРС, соответствующее решение было принято в связи с глобальными изменениями перспектив развития экономики.
Ранее президент США Дональд Трамп высказался за снижение базовой ставки с целью поддержания экономики страны.
«Евросоюз и Китай будут и дальше сокращать процентные ставки и закачивать деньги в свои системы, облегчая своим производителям продажу продукции. В то же время в условиях низкой инфляции наша Федеральная резервная система ни делает ничего», — посетовал Трамп в твиттере.