Впервые за 10 лет: решение ФРС по ставке

ФРС приняла решение по ключевой ставке

Федеральная резервная система (ФРС) США снизила базовую ставку с 2,25—2,5% до 2-2,25%, передает RT.

Снижение базовой ставки произошло впервые за 10 лет. Как сообщила ФРС, соответствующее решение было принято в связи с глобальными изменениями перспектив развития экономики.

Ранее президент США Дональд Трамп высказался за снижение базовой ставки с целью поддержания экономики страны.