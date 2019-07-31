Впервые за 10 лет: решение ФРС по ставке

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ФРС приняла решение по ключевой ставке 

Рамблер 25 минут назад
Федеральная резервная система (ФРС) США снизила базовую ставку с 2,25—2,5% до 2-2,25%, передает RT.
Снижение базовой ставки произошло впервые за 10 лет. Как сообщила ФРС, соответствующее решение было принято в связи с глобальными изменениями перспектив развития экономики.
Ранее президент США Дональд Трамп высказался за снижение базовой ставки с целью поддержания экономики страны.
«Евросоюз и Китай будут и дальше сокращать процентные ставки и закачивать деньги в свои системы, облегчая своим производителям продажу продукции. В то же время в условиях низкой инфляции наша Федеральная резервная система ни делает ничего», — посетовал Трамп в твиттере.
Экономика , Видео , Дональд Трамп , ФРС , ЕС
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