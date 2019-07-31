ФРС снизила ставку: что происходит с экономикой США

ФРС США понизил ставки федеральных фондов на 0,25 б.п. — до уровня в 2-2,25%. Это произошло впервые за 10 с лишним лет. Президент США Дональд Трамп требовал более активного понижения ставки — сразу на 0,50 б.п. На этом фоне рубль может временно укрепиться, считают эксперты.

Американский регулятор задолго до предстоящего заседания начал подготавливать рынки к предстоящему снижению: по итогам предыдущего заседания ФРС 19 июня американский регулятор исключил из итогового пресс-релиза фразу о терпеливости в отношении будущих монетарных действий, открыв для себя возможность по корректировке процентной ставки на этом заседании.

Также ФРС снизил оценку экономической динамики с уверенной до умеренной.

Опубликованные ФРС прогнозы указали на значительное изменение членами комитета своих ожиданий в отношении учетной ставки уже до конца 2019 года.

Алексей Тихонов. Так, еще в марте никто из участников комитета не ожидал снижения ставки в 2019 году, отмечает ведущий аналитик банка «Открытие»

Но при этом в июне уже 8 членов комитета из 17 прогнозировали снижение ставки, из которых семеро ожидали ее снижение на 0,5 б.п. — до интервала в 1,75-2%.

После июньского заседания члены ФРС продолжили смягчать риторику, намекая на снижение ставки. Поскольку имевшаяся в распоряжении аналитиков статистика по экономике США не указывала на необходимость срочных монетарных мер, то члены ФРС в своих комментариях хитрили. Они наводили «тень на плетень»: ссылались на имеющиеся риски и их негативное влияние на инвестиционную активность.

Так, главным аргументом в пользу смягчения монетарной политики упоминались торговые противоречия, негативно влияющие на предпринимательскую уверенность в крупнейшей экономке мира. Также среди аргументов членов ФРС было общее замедление мировой экономики и торговли, вызванное торговыми войнами, которые негативно отражаются на промышленном секторе США.

Существенный пересмотр статистики по ВВП США в прошлую пятницу, 26 июля, кардинальным образом изменил экономическую картину относительно экономики США.

Новые данные указали на то, что замедление темпов роста в США началось синхронно с замедлением всей мировой экономики еще в середине 2018 года.

Но властями США и в первую очередь президентом страны Дональдом Трампом — создавалось впечатление, что Америка является локомотивом всей мировой экономики, удерживающим ее от циклического спада.

Мол, именно США держит всех от падения в бездну. Оказалось, что — нет.

Так, по итогам второго квартала 2019 года рост ВВП США ожидаемо замедлился, составив 2,3% год к году, но главным изменением стал пересмотр динамики ВВП за предыдущие кварталы.

В результате пересмотра темпы роста в первом квартале 2019 года и четвертом квартале 2018 года были скорректированы — вниз на 0,5 б.п., до 2,7% год к году и 2,5% год к году соответственно.

А динамика ВВП США на протяжении последнего года стала демонстрировать устойчивое замедление, в то время как ранее статистка указывала на явное ускорение темпов экономического роста.

Официальным лицам пришлось хитрить и изворачиваться. Несмотря на минимальный за последние 50 лет уровень безработицы, глава ФРС Джордж Пауэлл заявлял, что перегрева на рынке труда не наблюдается.

По его словам,

впервые за многие годы экономический рост положительно сказался на тех слоях населения, которые ранее редко оказывались в выигрыше — афроамериканцы и бедное белое сельское население.

Это также рассматривалось как аргумент в пользу снижения учетной ставки, говорит Алексей Тихонов.

Единственным полностью внутренним экономическим индикатором, указывавшим на необходимость снижения ставки, относящимся к тому же к зоне ответственности ФРС, оставалась не дотягивавшая до целевого уровня инфляция, стабилизировавшаяся по индексу Core PCE на уровне около 1,6%.

Однако с 2012 года ФРС ни разу не смогла достичь целевого уровня инфляции, а уровень инфляции в 1,25% не помешал Федрезерву приступить к циклу повышения процентной ставки в конце 2015 года.

Вкупе с признанием Пауэллом того, что дезинфляция носит глобальный характер, с которой долгие годы не удается справиться даже с помощью отрицательных процентных ставок, этот аргумент также звучал не слишком однозначно.

Реакция рубля на итоги заседания ФРС на взгляд главного аналитика «БКС Премьер» Антона Покатовича может быть не очень долгой.

Возможно, что у рубля появится шанс совершить попытку временного укрепления до отметок 62,8-63,1 за $1. В течение недели он ожидает движения курса российской валюты в диапазоне 62,7-63,8 рублей за доллар.

«В отношении перспектив второй половины августа-середины сентября мы видим потенциал для ослабления курса рубля до отметок 65 и возвращения отечественной валюты в девальвационный канал далее до конца года», — считает аналитик.