Почему Россия прощает долги другим странам

Мы часто слышим новости о том, что Россия списала долг какой-либо стране. Так после распада СССР наша страна списала внешние долги на сумму около 140 миллиардов долларов. Самый крупный долг был списан Россией перед Кубой в 2014 году. Сумма долга превышала 31 миллиард долларов США.

В списке "прощенных" Россией стран с 1992 года значатся такие государства, как Никарагуа, Ангола, Вьетнам, Эфиопия, Монголия, Лаос, Ирак, Сирия, Алжир, Афганистан, Ливия, КНДР, Киргизия, Куба, Узбекистан и Мозамбик.

Почему Российская Федерация прощает долги на крупные суммы вместо того, чтобы направить эти средства, например, на нужды населения? Узнайте из этого видео.