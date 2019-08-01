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Почему Россия прощает долги другим странам 

Рамблер 21 минуту назад
Мы часто слышим новости о том, что Россия списала долг какой-либо стране. Так после распада СССР наша страна списала внешние долги на сумму около 140 миллиардов долларов. Самый крупный долг был списан Россией перед Кубой в 2014 году. Сумма долга превышала 31 миллиард долларов США.
В списке "прощенных" Россией стран с 1992 года значатся такие государства, как Никарагуа, Ангола, Вьетнам, Эфиопия, Монголия, Лаос, Ирак, Сирия, Алжир, Афганистан, Ливия, КНДР, Киргизия, Куба, Узбекистан и Мозамбик.
Почему Российская Федерация прощает долги на крупные суммы вместо того, чтобы направить эти средства, например, на нужды населения? Узнайте из этого видео.
Экономика , Видео
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