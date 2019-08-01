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Над немецкой экономикой сгустились «тучи» 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Thomas Peter / Reuters
Общий спад мировой экономики, усугубленный международными торговыми спорами и падением спроса, ослабил Германию. Как сообщает Bloomberg, это сказывается и на рынке труда ФРГ.
Агентство указывает, что над немецкой экономикой сгустились тучи, уровень безработицы в стране за месяц не изменился, а спрос на новых сотрудников сократился. В июле 2019-го безработица в Германии не изменилась по сравнению с июнем и составила 5 процентов, приблизившись к рекордно низкому уровню. Число безработных в стране увеличилось на 1 тысячу — до 2,283 миллиона человек. В марте и апреле этого года безработица находилась на уровне 4,9 процента, что является самой низкой отметкой с момента воссоединения Германии в 1990 году.
Bloomberg указывает, что немецкие компании планируют нанимать меньше сотрудников, а производители задумались о сокращениях. Ожидания бизнеса упали до самого низкого уровня с 2009 года после того, как Бундестаг объявил о спаде экономики во втором квартале текущего года.
В России уровень безработицы упал до 4,4 процента от численности всего трудоспособного населения страны. Показатель обновил свой исторический минимум. До этого рекорд составлял 4,5 процента — такие данные фиксировались в мае 2019 года и сентябре 2018 года. По данным Росстата, в июне 2019-го в России было 3,3 миллиона безработных. По данным Минтруда, на конец июля численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, составила 732,7 тысячи человек.
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Экономика , Бундестаг , Bloomberg
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