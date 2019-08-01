Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
63.55
$
63.60
70.45
70.55
Прогноз
05.08 – 12.08
$
63.92
70.99
Индексы и котировки Brent
64.46
+0.23 Золото
1406.00
–0.11 РТС
1360.04
–0.28
Динамика валют
EUR / USD
01.08
1.1050
–0.0174
17.07
1.1224
29.07
18.07
07.07

«Ъ»: Минэкономразвития доработало законопроект о «регуляторной гильотине» 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА Новости
Минэкономразвития начало обсуждение доработанной версии законопроекта "Об обязательных требованиях", регулирующего правила контрольно-надзорной деятельности. Проект закона был разработан в рамках "регуляторной гильотины", пишет в четверг газета "Коммерсантъ", ознакомившаяся с содержанием документа.
Согласно положениям законопроекта, обязательные требования, в основном касающиеся предпринимательской деятельности, "могут вводиться федеральными, региональными или муниципальными властями в сфере своих полномочий с учетом их обоснованности — то есть только в целях предотвращения (или минимизации последствий) причинения вреда охраняемым законом ценностям, при этом не допускается введение требований для устранения рыночных и иных рисков, напрямую не причиняющих вреда".
Законопроектом устанавливается, что любые обязательные требования должны быть опубликованы и внесены в публичный реестр, а срок их действия составляет пять лет (для вводимых в 2021 году требований — 3 года). Если требования не актуализуются, то по истечению этого срока они отменяются автоматически. При этом без проведения оценки регулирующего воздействия и экспертизы они даже не принимаются, пишет издание.
Проект закона "Об обязательных требованиях" предписывает внести в Госдуму все федеральные законы, дающие полномочия федеральным органам власти устанавливать обязательные требования, до сентября 2022 года.
Согласно дорожной карте по реализации механизма "регуляторной гильотины", сам законопроект должен быть внесен в Госдуму в октябре 2019 года.
Правительство России проводит масштабную реформу контрольно-надзорной деятельности. Механизм так называемой регуляторной гильотины предполагает отмену с 2021 года всех контрольно-надзорных требований к бизнесу, которые к этому моменту не были пересмотрены и актуализированы.
ТАСС: последние новости
Медведев подписал распоряжение о создании ТОР "Забайкалье" Комитет по иностранным делам Сената США поддержал санкции по "Северному потоку - 2" Росстат впервые в 2019 году зафиксировал дефляцию
Комментарии
Экономика , Госдума , Правительство РФ , Минэкономразвития , Газета "Коммерсантъ"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Банки ударили по валютным счетам россиян157
В России стало больше невыездных должников
В платежках ЖКХ появится новая графа2
Медведев распорядился создать ТОР «Забайкалье»10
Что будет с рублем после снижения ставки ФРС США1
Видео
03:12
Сбербанк уходит из Турции
Компании
05:10
Почему Россия прощает долги другим странам
Экономика
01:00
Банки ударили по валютным счетам россиян
Личный счет Статьи
02:43
Россия отказала «Нафтогазу»
Компании
01:59
Россия заплатила Украине за испорченную «Дружбу»
Экономика Компании
03:59
Удар по РФ: США приняли решение по «Северному потоку — 2»
Экономика Компании
00:41
Впервые за 10 лет: решение ФРС по ставке
Экономика
02:15
Украина хочет обнулить свои долги перед РФ
Экономика Статьи
00:25
Россия поборется с США за Китай
Экономика
01:53
Украинская гривна рекордно подорожала
Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение