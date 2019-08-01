«Ъ»: Минэкономразвития доработало законопроект о «регуляторной гильотине»

Минэкономразвития начало обсуждение доработанной версии законопроекта "Об обязательных требованиях", регулирующего правила контрольно-надзорной деятельности. Проект закона был разработан в рамках "регуляторной гильотины", пишет в четверг газета "Коммерсантъ", ознакомившаяся с содержанием документа.

Согласно положениям законопроекта, обязательные требования, в основном касающиеся предпринимательской деятельности, "могут вводиться федеральными, региональными или муниципальными властями в сфере своих полномочий с учетом их обоснованности — то есть только в целях предотвращения (или минимизации последствий) причинения вреда охраняемым законом ценностям, при этом не допускается введение требований для устранения рыночных и иных рисков, напрямую не причиняющих вреда".

Законопроектом устанавливается, что любые обязательные требования должны быть опубликованы и внесены в публичный реестр, а срок их действия составляет пять лет (для вводимых в 2021 году требований — 3 года). Если требования не актуализуются, то по истечению этого срока они отменяются автоматически. При этом без проведения оценки регулирующего воздействия и экспертизы они даже не принимаются, пишет издание.

Проект закона "Об обязательных требованиях" предписывает внести в Госдуму все федеральные законы, дающие полномочия федеральным органам власти устанавливать обязательные требования, до сентября 2022 года.

Согласно дорожной карте по реализации механизма "регуляторной гильотины", сам законопроект должен быть внесен в Госдуму в октябре 2019 года.