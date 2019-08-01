ФРС снизила ставку: как это может отразиться на рубле

Решение ФРС впервые за 10 лет снизить базовую процентную ставку было ожидаемым на фоне ситуации в экономике. Вместе с тем регулятор не обещает длительного цикла смягчения монетарной политики, а от этого во многом зависит судьба рубля. Аналитики полагают, что дальнейшее снижение ставки в Америке укрепило бы российскую валюту, но предпосылок к этому нет. К тому же рубль растерял остальные факторы роста. Теперь ему может грозить только падение, считают эксперты.

На фоне решения ФРС снизить ставку курс рубля снижается к доллару и растет к евро. Курс доллара расчетами «завтра» на 11.37 мск повышался на 26 копеек — до 63,88 рубля, следует из данных Московской биржи

Установленный Банком России официальный курс доллара на 1 августа 2019 года составляет 63,41 руб., курс евро равен 70,73 руб.

ФРС по итогам заседания 30-31 июля впервые за 10 лет понизила базовую процентную ставку — на 25 базисных пунктов до уровня в 2-2,25% годовых.

Решение регулятора соответствовало ожиданиям аналитиков. Среди аргументов в пользу смягчения монетарной политики глава ФРС Джордж Пауэлл называл замедление роста мировой экономики и торговли, вызванное торговыми войнами, которые негативно отражаются на промышленном секторе США.

На заседании глава регулятора заявил, что понижение ставки на данный момент не нужно воспринимать как начало цикла смягчения политики, но добавил, что оно не обязательно станет единственным.

Понижение на 25 б.п. — это «корректировка в середине цикла», указал он.

При этом глава Федрезерва отметил, что решение комитета не является следствием давления на ФРС со стороны президента США Дональда Трампа

По словам Пауэлла, перспективы для роста экономики США «остаются благоприятными», снижение ставки призвано поддержать это. Он также отметил текущий «умеренный» рост экономики США и сильный рынок труда. Вместе с тем растет торговое напряжение, неопределенность в экономике, а инфляция в стране так и не поднимается до ожидаемых 2%. Поэтому снижение ставки — превентивная мера, отметил он.

По мнению главного аналитика Промсвязьбанка Михаила Поддубского, еще одно понижение вполне возможно и при текущем фоне, однако для большего нужно увидеть более серьезное ухудшение макроданных.

«Какого-либо принципиального изменения отношения к emerging markets (развивающиеся рынки) после объявления итогов заседания не произошло. Итоги заседания Федрезерва воспринимаем для рубля лишь локально негативно. В паре доллар/рубль на ближайшие дни ориентируемся на диапазон 63,30-64 руб/долл.», — говорится в комментарии банка.

Для рынка сильной неожиданностью стала довольно жесткая риторика главы ФРС — вероятность снижения ставки в этом году значительно уменьшилась, сказал «Газете.Ru» аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов

«Пара доллар-рубль на мировых площадках прошла сопротивление 63,5, и теперь следующей целью роста станет отметка 64,1. Не исключено, что уже в четверг рубль приблизится к «круглой» отметке 64», — спрогнозировал аналитик.

По его мнению, рубль растерял все факторы роста. Российская валюта ранее укреплялась за счет сильного платежного баланса, огромного спроса нерезидентов на ОФЗ и продажи валюты экспортерами для дивидендных выплат.

«Поэтому рубль с большей охотой будет падать, нежели расти», — заключил Антонов.

Вместе с тем рубль по-прежнему поддерживает крепкая нефть -— от 63,3 до 65,1 доллара за бочку марки Brent, отметила вице-президент по мобильной и электронной коммерции РФИ банка Елена Чижевская.

Снижение ключевой ставки ФРС может ослабить позиции американского доллара на глобальном рынке и поддержать валюты развивающихся стран, включая рубль.

«В случае снижения ставки и дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики игроки могут начать действовать на ослабление американской валюты, хотя реакция большинства инвесторов будет сдержанной. Пара рубль-доллар будет в диапазоне 63,50-64, а евро — в диапазоне 70-70,5 рубля», — отмечает Чижевская.

Однако пока, судя по словам Пауэлла, к длительному циклу смягчения монетарной политики предпосылок нет.

В этот раз риторика американского регулятора оказалась не такой «мягкой», как ожидало большинство инвесторов. А ведь участники рынка надеялись на еще два этапа снижения ключевой ставки до конца года — до 1,5-1,75%, сказал «Газете.Ru» начальник отдела экспертов по фондовому рынку « БКС Брокер » Василий Карпунин.

«Исходя из заявлений Пауэлла такой сценарий может не реализоваться, что позитивно для американского доллара в целом. Другими словами, дифференциал ставок по доллару и рублю теперь может сокращаться чуть быстрее, чем рассчитывал рынок. Это умеренно негативно для рубля», — отметил он.

Тем не менее, о масштабном девальвационном импульсе для рубля речи сейчас не идет, успокаивает эксперт.