Банк Англии ожидаемо сохранил базовую ставку на уровне 0,75%

Банк Англии на заседании в четверг принял решение снова сохранить базовую процентную ставку на уровне 0,75%, следует из пресс-релиза регулятора.

Банк Англии также подтвердил объем выкупа активов с рынка в 435 миллиардов фунтов стерлингов. Решения полностью совпали с ожиданиями аналитиков, опрошенных агентством Рейтер.

Регулятор понизил прогнозы роста ВВП страны на 2019-2021 годы. Прогноз на 2019 год понижен до роста на 1,3% с 1,5%. В 2020 году рост экономики Великобритании теперь ожидается на уровне 1,3% вместо 1,6%. Регулятор улучшил прогноз роста ВВП на 2021 год — до 2,3% с 2,1%.