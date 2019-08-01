Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
63.90
$
63.60
70.61
70.70
Прогноз
05.08 – 12.08
$
64.50
71.21
Индексы и котировки Brent
64.23
–0.28 Золото
1404.12
+0.02 РТС
1343.13
+0.08
Динамика валют
EUR / USD
01.08
1.1030
–0.0194
17.07
1.1224
29.07
18.07
07.07

Банк Англии ожидаемо сохранил базовую ставку на уровне 0,75% 

Прайм + ещё 2 2 часа назад
Фото: Reuters
Банк Англии на заседании в четверг принял решение снова сохранить базовую процентную ставку на уровне 0,75%, следует из пресс-релиза регулятора.
Банк Англии также подтвердил объем выкупа активов с рынка в 435 миллиардов фунтов стерлингов. Решения полностью совпали с ожиданиями аналитиков, опрошенных агентством Рейтер.
Регулятор понизил прогнозы роста ВВП страны на 2019-2021 годы. Прогноз на 2019 год понижен до роста на 1,3% с 1,5%. В 2020 году рост экономики Великобритании теперь ожидается на уровне 1,3% вместо 1,6%. Регулятор улучшил прогноз роста ВВП на 2021 год — до 2,3% с 2,1%.
Прайм: последние новости
Сбербанк улучшил прогноз по курсу рубля на 2019 год до 64,5 руб за доллар Комитет сената США одобрил санкции против "Северного потока – 2" Росстат за неделю зафиксировал дефляцию в РФ в 0,1% - впервые с 2017 г
Экономика , Reuters
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Долги не пускают: сколько приставы взыскали с россиян
США обвалили рубль37
Сбербанк поверил в рубль2
Центробанки наращивают скупку золота
В Nord Stream 2 AG отреагировали на санкции США3
Видео
01:28
Долги не пускают: сколько приставы взыскали с россиян
Личный счет Статьи
03:12
Сбербанк уходит из Турции
Компании
05:10
Почему Россия прощает долги другим странам
Экономика
01:00
Банки ударили по валютным счетам россиян
Личный счет Статьи
02:43
Россия отказала «Нафтогазу»
Компании
01:59
Россия заплатила Украине за испорченную «Дружбу»
Экономика Компании
03:59
Удар по РФ: США приняли решение по «Северному потоку — 2»
Экономика Компании
00:41
Впервые за 10 лет: решение ФРС по ставке
Экономика
02:15
Украина хочет обнулить свои долги перед РФ
Экономика Статьи
00:25
Россия поборется с США за Китай
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение