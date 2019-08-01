«Очередной виток русофобии»: Захарова оценила решение США

«Нужно обратить внимание на то, что речь пока идет об обсуждении очередного витка русофобских мер в Конгрессе США. Там обсуждается много всего, не всегда принимаются решения. И во что это все выльется, сложно сказать», — сказала Захарова на брифинге.

Накануне комитет Сената США по международным делам проголосовал за санкции против «Северного потока-2». Санкции предполагают запрет на въезд в США лицам, причастным к «продаже, аренде, предоставлению или содействию в предоставлении» судов для укладки российских морских трубопроводов на глубине 30 метров и более, а также заморозку их активов в США.