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«Очередной виток русофобии»: Захарова оценила решение США 

Рамблер + ещё 2 1 час назад
Официальный представитель МИД России назвала обсуждение в Сенате США новых антироссийских санкций «очередным витком русофобских мер», передает ТАСС.
«Нужно обратить внимание на то, что речь пока идет об обсуждении очередного витка русофобских мер в Конгрессе США. Там обсуждается много всего, не всегда принимаются решения. И во что это все выльется, сложно сказать», — сказала Захарова на брифинге.
Накануне комитет Сената США по международным делам проголосовал за санкции против «Северного потока-2». Санкции предполагают запрет на въезд в США лицам, причастным к «продаже, аренде, предоставлению или содействию в предоставлении» судов для укладки российских морских трубопроводов на глубине 30 метров и более, а также заморозку их активов в США.
Экономика , МИД , Конгресс США , Сенат США , ИТАР-ТАСС
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