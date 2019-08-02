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Европа предложила России и Украине заключить газовый контракт на 10 лет 

BFM.RU + ещё 8 20 минут назад
Фото: ТАСС
Еврокомиссия предложила России и Украине заключить соглашение о транзите газа на 10 лет после истечения срока действующего газового контракта и введения в строй газопровода «Северный поток-2», сообщает «Ъ».
Ранее агентство Reuters сообщило о планах России заключить с Украиной краткосрочное соглашение по транзиту газа после 2019 года. По информации агентства, таким образом Россия выиграет время для завершения строительства газовых магистралей в обход Украины. «Нафтогаз» заявил, что не получал предложений. Позднее глава Минэнерго России Александр Новак подтвердил, что Россия предложила «Нафтогазу» краткосрочный контракт, однако не получила никакого ответа.
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Экономика , Александр Новак , Нафтогаз , Еврокомиссия , Минэнерго , Газета "Коммерсантъ" , Reuters
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