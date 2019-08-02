Европа предложила России и Украине заключить газовый контракт на 10 лет

Еврокомиссия предложила России и Украине заключить соглашение о транзите газа на 10 лет после истечения срока действующего газового контракта и введения в строй газопровода «Северный поток-2», сообщает «Ъ». Ранее агентство Reuters сообщило о планах России заключить с Украиной краткосрочное соглашение по транзиту газа после 2019 года. По информации агентства, таким образом Россия выиграет время для завершения строительства газовых магистралей в обход Украины. «Нафтогаз» заявил, что не получал предложений. Позднее глава Минэнерго России Александр Новак подтвердил, что Россия предложила «Нафтогазу» краткосрочный контракт, однако не получила никакого ответа.