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Российские миллиардеры увеличили совокупное состояние на $36 млрд 

Газета.Ru + ещё 8 4 часа назад
Фото: Reuters
Совокупное состояние богатейших российских граждан увеличилось на $36 млрд с начала 2019 года, передает РИА "Новости".
Об этом говорится в рейтинге Bloomberg Billionaires Index (BBI), который рассчитывается на основе стоимости акций компаний, в которых миллиардеры обладают долями.
Первое место среди российских миллиардеров в списке BBI занимает совладелец "Новатэка" Леонид Михельсон, чье состояние выросло на $5,71 млрд
Далее идут один из владельцев "Норникеля" Владимир Потанин — его богатство выросло на $3,29 млрд
Третью строчку занимает основной бенефициар НЛМК Владимир Лисин, приумноживший свое состояние на $3,27 млрд
На четвертом и пятом местах находятся основной владелец "Северстали" Алексей Мордашов и совладелец "Лукойла" Вагит Алекперов.
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