Российские миллиардеры увеличили совокупное состояние на $36 млрд

Совокупное состояние богатейших российских граждан увеличилось на $36 млрд с начала 2019 года, передает РИА "Новости".

Об этом говорится в рейтинге Bloomberg Billionaires Index (BBI), который рассчитывается на основе стоимости акций компаний, в которых миллиардеры обладают долями.

Первое место среди российских миллиардеров в списке BBI занимает совладелец "Новатэка" Леонид Михельсон , чье состояние выросло на $5,71 млрд