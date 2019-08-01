Американцам предложили поддержать «Северный поток — 2»

Газопровод «Северный поток — 2» сделает Россию еще более зависимой от Европы. Поэтому США должны поддержать проект. Такой точкой зрения поделился директор программы «Россия и Евразия» Фонда Карнеги Евгений Румер в своей статье, которую он написал для Politico.

Торговля подразумевает двусторонние зависимости, в том числе и России от Европы. «Северный поток — 2» строится на десятилетия. За это время Россия столкнется с растущей конкуренцией. По прогнозам, к 2030 году производители обеспечат возобновляемыми источниками энергии более 30% потребителей Европы.

Постоянная критика газопровода не поможет Америке. Штаты не изменят позицию «Газпрома» , его немецких и других европейских партнеров, добавил эксперт.