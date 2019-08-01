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Американцам предложили поддержать «Северный поток — 2» 

360tv.ru + ещё 3 1 час назад
Газопровод «Северный поток — 2» сделает Россию еще более зависимой от Европы. Поэтому США должны поддержать проект. Такой точкой зрения поделился директор программы «Россия и Евразия» Фонда Карнеги Евгений Румер в своей статье, которую он написал для Politico.
Торговля подразумевает двусторонние зависимости, в том числе и России от Европы. «Северный поток — 2» строится на десятилетия. За это время Россия столкнется с растущей конкуренцией. По прогнозам, к 2030 году производители обеспечат возобновляемыми источниками энергии более 30% потребителей Европы.
Постоянная критика газопровода не поможет Америке. Штаты не изменят позицию «Газпрома», его немецких и других европейских партнеров, добавил эксперт.
Автор материала порекомендовал администрации президента США Дональда Трампа и его союзникам в конгрессе поощрять строительство «Северного потока — 2». Таким образом, Европа будет оказывать еще большее влияние на Россию. А Америка сохранит хорошие отношения с Германией, а также не позволит Китаю и России стать еще ближе, отметила «Газета.ru».
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