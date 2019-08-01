«Зеркальные санкции»: Украина ввела спецпошлины на российские товары

Украина начала взимать спецпошлины за ввоз большинства российских товаров. В частности, в их число входят дизельное топливо и сжиженный природный газ. При этом в список не попали уголь, кокс, бензин и фармацевтическая продукция. Россия от ограничений не пострадает, а на Украине могут вырасти цены на ряд товаров, говорят эксперты.

С 1 августа вступили в силу специальные пошлины на импорт большинства товаров российского происхождения, которые поступают на территорию Украины, — в частности, на дизельное топливо и сжиженный газ.

Новые меры не затронут уголь, кокс, бензин, сжиженный газ и фармацевтическая продукция.

Решение о введении пошлин было принято еще 15 мая. Кабинет министров Украины на заседании тогда принял соответствующее постановление.

«Сегодня мы примем решение о введении зеркальных санкций против России, мы введем эмбарго на те товары, которые изготавливаются в Украине или которые можно заменить», — сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман на заседании кабмина.

Затем он подписал отдельное постановление, вводящее с 1 августа спецпошлины. Они будут дополнительно повышены еще и с 1 октября.

Украинские власти оценивают, что новые ограничения на российский импорт пополнят бюджет на около $77 млн в год.

Предполагается, что уплаченная специальная пошлина будет сохраняться в отдельном фонде госбюджета и использоваться для финансирования импортозамещения.

Специальная пошлина вводится независимо от других видов пошлин в процентах по отношению к таможенной стоимости товаров по определенным ставкам. Размер пошлин на российское топливо уже установлен, его огласил представитель президента Украины в кабинете министров Андрей Герус

Так, c 1 августа спецпошлина на дизельное топливо, поставляемое трубопроводным транспортом, будет составлять 3,75%, с 1 октября — 4%. Спецпошлина на поставки сжиженного газа установлена в размере 1,75% с 1 августа, 3% — с 1 октября.

С 2016 года Украина постоянно вводит пошлины на товары российского происхождения. Под ограничения уже попали мясо, рыба, крупы, зерно, хлебобулочные и кондитерские изделия, молочные продукты, кофе, чай, водка, пиво, сигареты и ряд других товаров.

Пару месяцев назад Межведомственная комиссия по международной торговле (МКМТ) Украины ввела антидемпинговые пошлины на российский цемент в размере 114,95%. Эта пошлина будет взиматься в течение пяти лет.

После введения нынешних пошлин крупнейший импортер нефтепродуктов на Украине Wexler Group объявил о прекращении поставок дизельного топлива из России. В компании пояснили, что введение пошлин делает поставки топлива из России «экономически нецелесообразными».

«Никакого дефицита не будет, ценовой нестабильности не будет… На сегодня некоторые сети АЗС и крупные потребители уже законтрактовали танкеры с дизтопливом, следующих в украинские порты», — писал Герус в фейсбуке.

Игорь Юшков Доля России в поставках дизтоплива и сжиженного газа на Украину довольно высокая, и новые меры могут сказаться на ценах, рост которых ляжет на украинского потребителя, заявил в беседе с «Газетой.Ru» ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности

При этом Москва сама первой ввела спецрежим на поставку нефтепродуктов на Украину. C 1 июля в России вступил в силу запрет о ввозе на Украину российской нефти и нефтепродуктов. В Кремле такое решение объяснили «ответной мерой» после того, как украинский кабмин в очередной раз расширил список запрещенных российских товаров.

Каждый, кто производит и хочет поставлять на Украину дизель, бензин или сжиженный углеводородный газ, должен получить разрешение от Минэкономразвития . В России полагали, что это станет своего рода санкцией и никто поставлять туда топливо не будет.

Но несмотря на резкое снижение поставок, они все равно продолжились. И теперь уже украинские власти начали говорить, что Россия может ввести полный запрет, и сыграли на опережение, предположил Игорь Юшков в беседе с корреспондентом «Газеты.Ru».

Кроме того, введение спецпошлин на дизтопливо и сжиженный газ — это еще и попытка поделить внутренний рынок топлива на Украине, отметил он.

«Россия от этого [введения спецпошлин — «Газета.Ru»] вряд ли пострадает, поскольку мы можем перенаправить экспорт нефтепродуктов на другие маршруты, у нас нет проблем со сбытом. Кроме того, если украинские компании продолжат закупать, то они же и будут оплачивать эту импортную пошлину. Поэтому за все заплатит конечный потребитель», — объясняет он.

Старший аналитик «БКС Премьер» Сергей Суверов также отмечает, что вряд ли Россия пострадает от сокращения сотрудничества, учитывая происходящее в последние годы «торможение» во взаимной торговле.

Так, согласно статистике Федеральной таможенной службы России (ФТС), внешнеторговый оборот России и Украины в прошлом году составил около 15 млрд рублей.