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Экономика Европы забуксовала 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Luke MacGregor / Reuters
Европейская экономика пребывает в состоянии стагнации, пишет Bloomberg. Очередным свидетельством этого стали данные об индексе промышленного производства (PMI).
По итогам июля общий показатель PMI для стран еврозоны снизился с 47,6 до 46,5 пункта. Индекс рассчитывается ежемесячно на основе опроса представителей различных индустрий. Значение индекса выше 50 пунктов означает рост промышленного производства, ниже 50 — стагнацию и падение.
Одной из причин общей рецессии остается автомобильный сектор, однако экономисты опасаются, что в скором будущем его проблемы могут распространиться на другие отрасли. Все больше компаний сталкиваются с падением спроса, что в конечном итоге приводит к сокращению рабочих мест, рекордному за последние шесть лет.
Европейский центробанк традиционно пытается бороться со спадом через предложение новых денег. Низкие процентные ставки вынуждают его продолжать программу количественного смягчения — масштабной скупки государственных облигаций у банков и компаний.
Ранее сообщалось о еще одном признаке рецессии в Европе — падающих темпах роста ВВП. Во втором квартале 2019 года он составил всего 0,2 процента, что оказалось ниже прогнозов большинства аналитиков. Теперь экономисты ожидают еще большего спада к концу года.
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Комментарии2
Экономика , ЕЦБ , Bloomberg
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