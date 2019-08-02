Китай получил контроль над ценами на нефть

Китай может обвалить цены на нефть на 5-7 долларов за баррель, если будет активно пользоваться иранской нефтью. Об этом сообщает телеканал CNBC со ссылкой на Джона Килдаффа, партнера инвестиционной компании Again Capital, которая работает на рынке энергетики.

По его словам, иранские танкеры прибыли в китайские порты, несмотря на санкции США, и разгрузили там сырье. Всего с января по май текущего года Иран доставил в КНР от 12 до 14 миллиона баррелей нефти. Аналитики отмечают, что такие объемы могут «существенно повлиять» на нефтяные цены.

«Мировые цены на нефть могут оказаться под давлением, если Китай решит использовать иранскую нефть, хранящуюся в ее портах», — заявил аналитик компании PVM Oil Associates Стивен Бреннок.

Это также значительно обострит отношения Пекина и Вашингтона, которые уже накалились из-за торговой войны.

Пока же Соединенные Штаты резко не отреагировали на ситуацию с иранской нефтью только потому, что Китай держит ее в так называемом таможенном хранилище. Это означает, что де-факто Китай не нарушал санкций, поскольку нефть не пересекала китайскую границу и не используется в КНР. Между тем, по оценке Бреннока, в Китай сейчас направляется еще 20 миллионов баррелей.