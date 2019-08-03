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Региональные бюджеты будут сбалансированы 

Вести.Ru 2 часа назад
Фото: www.vesti.ru
Президент России Владимир Путин подписал закон, который будет способствовать сбалансированности бюджетов регионов и совершенствованию межбюджетных отношений. В нем предусматривается порядок распределения трансфертов и бюджетных кредитов, передает РИА Новости со ссылкой на заявление премьер-министра Дмитрия Медведева, сделанное ранее.
Медведев рассказал, что закон вводит новую форму межбюджетного трансферта — "горизонтальную" субсидию. Деньги могут быть направлены напрямую из бюджета одного региона в бюджет другого.
Закон устанавливает предельный размер дефицита бюджетов субъектов РФ. Он будет сокращен с 10 до 15 процентов годового объема доходов региона. При этом помощь из федерального центра учитываться не будет.
Не позднее 15 ноября финансовые органы регионов должны утвердить перечень всех дотационных муниципальных образований (уровень дотационности должен превышать пять процентов). Закон увеличивает предельный размер нераспределенного между бюджетами регионов объема субсидий, который может быть утвержден законом о федеральном бюджете на очередной финансовый год — с 10 до 5 процентов.
Кроме того, согласно закону, государственные внебюджетные фонды смогут получать бюджетные кредиты на срок не более 180 дней. При этом возвратить средства они должны не позднее последнего рабочего дня текущего финансового года.
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Комментарии
Экономика , Дмитрий Медведев , Владимир Путин , РИА Новости
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