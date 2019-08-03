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Росстат закупит планшеты на российской ОС 

News.ru 1 час назад
Фото: Elena Sikorskaya/Russian Look
Правительство дало Росстату поручение о закупке у «Ростелекома» планшетных компьютеров с российской операционной системой для проведения переписи населения.
Сотрудник одной из российских IT-компаний предположил, что цена одного планшета на ОС «Аврора» составит 40-45 тысяч рублей и суммарно речь может идти о сделке на 20-22,5 млрд рублей, пишет «Коммерсант».
Как писал News.ru ранее, федеральная служба государственной статистики (Росстат) объявила о запуске нового интернет-портала с «дружественным интерфейсом». Теперь искать необходимую информацию будет намного проще, пообещал глава ведомства Павел Малков. Обновление сайта произошло впервые за всю историю его существования.
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Экономика , Компании , Павел Малков , Росстат
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