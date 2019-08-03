Росстат закупит планшеты на российской ОС

Правительство дало Росстату поручение о закупке у «Ростелекома» планшетных компьютеров с российской операционной системой для проведения переписи населения.

Сотрудник одной из российских IT-компаний предположил, что цена одного планшета на ОС «Аврора» составит 40-45 тысяч рублей и суммарно речь может идти о сделке на 20-22,5 млрд рублей, пишет «Коммерсант».