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США сделали исключения из санкций против России 

Lenta.ru + ещё 2 29 минут назад
США сделали несколько исключений из новых санкций, введенных в отношении России из-за отравления бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери. Об этом сообщил Госдепартамент страны на своем сайте.
«Правительство Соединенных Штатов установило, что в интересах национальной безопасности США необходимо частично отказаться от ограничений на банковские кредиты и экспорт», — говорится в сообщении дипломатического ведомства.
Так, ограничения на банковские кредиты будут отменены во всех аспектах, кроме запретов в рамках второго паркета санкций на участия американских банков в первичной продаже суверенного долга не в рублях и предоставления нерублевых кредитов правительству России.
«Дополнительные ограничения на экспорт будут применяться только к товарам, контролируемым Министерством торговлив рамках борьбы с распространением химического и биологического оружия. Лицензии на экспорт таких товаров государственным или финансируемым государством субъектам в России будут подлежать политике "презумпции отказа"», — добавили там.
Кроме того, решение по некоторым статьям экспорта будет приниматься в каждом конкретном случае. К таким статьям относится экспорт, необходимый для космических полетов; экспорт, необходимый для обеспечения безопасности эксплуатации коммерческой пассажирской авиации; экспорт, предназначенный для гражданских конечных пользователей; экспорт для 100 процентов американских «дочек» и других иностранных компаний в России.
Ранее 3 августа сообщалось, что второй пакет американских санкций против России вступит в силу 19 августа. Ограничительные меры будут действовать не менее года. Условиями снятия санкций после этого срока США назвали предоставление надежных гарантий неприменения химоружия в настоящем и будущем, допуск международных инспекторов для проверки этого, а также выплаты жертвам инцидента в Солсбери.
Указ о введении второго пакета ограничительных мер был подписан президентом США Дональдом Трампом 2 августа. Причиной для новых санкций американская сторона назвала то, что Москва не предоставила гарантий неповторения ситуации со Скрипалями.
Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены без сознания на скамейке в британском городе Солсбери 4 марта 2018 года. Специалисты выяснили, что они отравились нервно-паралитическим веществом. Лондон обвинил в случившемся Москву. Россия отрицает причастность к произошедшему.
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Комментарии4
Экономика , Видео , Компании , Рынки , Сергей Скрипаль , Дональд Трамп , ГРУ , Правительство РФ
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