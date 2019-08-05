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На Украине подсчитали сумму государственного долга 

Вести.Ru + ещё 3 1 час назад
Фото: 0Вести.Ru
Украина должна выплатить по внутреннему и внешнему государственному долгу до конца 2019 года 169 миллиардов гривен — это около 6,6 миллиарда долларов.
Соответствующий отчет об итогах выполнения показателей государственного бюджета страны за семь месяцев нынешнего года предоставлен Министерством финансов Украины. Уточняется, что из всей суммы долга 71,4 миллиарда гривен следует направить по номинированным в гривне облигациям внутреннего госзайма, а остальная часть — в иностранной валюте, сообщает ТАСС.
В отчете отмечается, что для своевременного финансирования госдолга важным приоритетом является концессионное (льготное) финансирование от официальных кредиторов, а также международных финансовых организаций. В Минфин Украины подчеркнули, что такое финансирование является более выгодным и зависит, в первую очередь, от продолжения эффективного сотрудничества с Международным валютным фондом.
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Экономика , Международный валютный фонд , Минфин , ИТАР-ТАСС
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