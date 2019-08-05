На Украине подсчитали сумму государственного долга

Украина должна выплатить по внутреннему и внешнему государственному долгу до конца 2019 года 169 миллиардов гривен — это около 6,6 миллиарда долларов.

Соответствующий отчет об итогах выполнения показателей государственного бюджета страны за семь месяцев нынешнего года предоставлен Министерством финансов Украины. Уточняется, что из всей суммы долга 71,4 миллиарда гривен следует направить по номинированным в гривне облигациям внутреннего госзайма, а остальная часть — в иностранной валюте, сообщает ТАСС.