Статус "Валютный манипулятор". Вашингтон официально обвинил Пекин в ручном управлении национальной валютой. По заявлениям президента США, монетарные власти КНР занижают курс юаня, чтоб увеличить экспорт товаров. Сейчас за доллар дают семь юаней, и такое в последний раз было в 2008 году.
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Достал оружие — действуй! На ввод пошлин Китай ответил валютной бомбой
Фото: ТАСС
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