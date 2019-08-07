Достал оружие — действуй! На ввод пошлин Китай ответил валютной бомбой

Статус "Валютный манипулятор". Вашингтон официально обвинил Пекин в ручном управлении национальной валютой. По заявлениям президента США, монетарные власти КНР занижают курс юаня, чтоб увеличить экспорт товаров. Сейчас за доллар дают семь юаней, и такое в последний раз было в 2008 году.