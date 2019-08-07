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Достал оружие — действуй! На ввод пошлин Китай ответил валютной бомбой 

Вести Экономика 7 минут назад
Фото: ТАСС
Статус "Валютный манипулятор". Вашингтон официально обвинил Пекин в ручном управлении национальной валютой. По заявлениям президента США, монетарные власти КНР занижают курс юаня, чтоб увеличить экспорт товаров. Сейчас за доллар дают семь юаней, и такое в последний раз было в 2008 году.
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