Зеленский обещал экономике Украины стремительный рост 

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал стремительный рост экономики в стране в ближайшие годы. Об этом он заявил на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, передает РИА «Новости».
«В следующие годы Украина будет стремительно расти до 5-7% в год», — сказал Зеленский.
По его словам, к экономическому росту должен привести ряд реформ, которые планируется провести осенью 2019 года. Эти реформы «позволят сделать Украину магнитом для иностранных инвесторов», пообещал Зеленский.
Ранее глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что Украина «стала нищей» из-за соглашения об ассоциации и зоне свободной торговли с EC, и в ближайшие 10–15 лет страна не сможет стать конкурентоспособной.