Зеленский обещал экономике Украины стремительный рост

«В следующие годы Украина будет стремительно расти до 5-7% в год», — сказал Зеленский.

По его словам, к экономическому росту должен привести ряд реформ, которые планируется провести осенью 2019 года. Эти реформы «позволят сделать Украину магнитом для иностранных инвесторов», пообещал Зеленский.