Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ожидает роста украинской экономики на уровне 5-7% в ближайшие годы, и анонсировал ряд реформ.
"В следующие годы Украина будет стремительно расти до 5-7% в год. Для этого мы уже этой осенью проведем ряд необходимых реформ, которые позволят сделать Украину магнитом для иностранных инвесторов", — сказал Зеленский брифинге с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Парламент Украины принял государственный бюджет на 2019 год с дефицитом 2,3% ВВП, инфляцией на уровне 7,4% и ростом экономики в 3%. Курс доллара в госбюджете-2019 заложен на уровне 29,4 гривны.