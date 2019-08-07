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Орешкин: Минэкономразвития ожидал ослабления рубля 

Газета.Ru + ещё 1 2 часа назад
Министр экономического развития России Максим Орешкин высказался о ситуации с понижением курса рубля. Об этом сообщает ТАСС.
Он отметил, что ослабление курса национальной валюты по отношению к доллару находится в рамках, прогнозируемых Минэкономразвития.
Орешкин добавил, что в министерстве предполагали курс на уровне 65-66 рублей во втором полугодии.
Министр заявил, что в первом полугодии 2019 года валюта держалась излишне крепко.
Орешкин подчеркнул, что на данный момент рубль близок к оценкам ведомства.
Ранее сообщалось, что волатильность рубля выросла после новых санкций США.
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Экономика , Видео , Рынки , Максим Орешкин , Минэкономразвития
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