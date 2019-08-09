В офисе президента Украины заявили о проблемах с новым энергорынком

Запуск рынка электрической энергии на Украине усложняется возникшими в процессе внедрения проблемами, в частности, отсутствием условий для конкуренции и нехваткой средств для выплат в соответствии с "зеленым тарифом". Об этом в пятницу сообщил заместитель руководителя офиса президента Украины по экономическим вопросам Алексей Гончарук "Введение рынка должно быть настоящим, а не только на бумаге. А для этого нужно создать условия для конкуренции. Сейчас их нет", — написал он в Facebook. Он напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский предлагал перенести дату запуска новой модели рынка на следующий год, но Верховная рада отказалась рассмотреть это предложение. "И вот имеем первые проблемы — в новой модели рынка фактически не хватает средств для выплаты в соответствии с государственными гарантиями по "зеленому тарифу", — написал Гончарук. По его словам, в офисе президента ознакомлены с данной ситуацией и изучают возможные пути решения. Согласно принятому Радой закону "О рынке электрической энергии", новый рынок электроэнергии введен 1 июля. За право поставлять энергию конечному потребителю будут бороться независимые поставщики, а цены на энергоресурсы будут зависеть от конкуренции среди них. Запуск рынка — это обязательство Украины в рамках имплементации Третьего энергопакета ЕС . Это также одно из условий программы сотрудничества Украины с МВФ и получения макрофинансовой помощи от ЕС в размере €500 млн в этом году.