В Белом доме пообещали наказать Китай за манипулирование курсом юаня

Соединенные Штаты намерены принять решительные меры против Китая, который манипулирует курсом юаня, чтобы компенсировать американские пошлины на китайские товары, заявил глава Национального совета по торговле при Белом доме Питер Наварро.

По версии советника президента США Дональда Трампа, «Китай снизил курс своей валюты более чем на 10% с единственной целью — компенсировать пошлины», передает ТАСС.

«Ясно, что они манипулируют курсом своей валюты с прицелом на торговлю», — сказал Наварро в интервью телеканалу СNBC.

«Мы собираемся принять решительные меры против них», — добавил Наварро, не пояснив, какие именно меры могут принять власти США.

При этом он выразил уверенность в том, что Китай в полной мере ощутит на себе негативные последствия снижения курса валюты. «Китаю будет нанесен больший ущерб, чем может быть нанесен нам», — заверил советник Трампа.

Напомним, 1 августа Трамп объявил о введении с 1 сентября новых 10%-ных пошлин на товары из Китая стоимостью 300 млрд долларов. Пекин пообещал ответить на этот шаг, отказавшись идти с Вашингтоном на компромиссы. В понедельник, 5 августа, Китай прекратил закупки американской сельхозпродукции.

Во вторник США объявили Китай валютным манипулятором. В ответ глава Центробанка КНР предупредил о потрясениях на финансовом рынке из-за действий США.

В четверг Центробанк Китая опустил курс национальной валюты ниже психологической отметки в 7 юаней за доллар. В пятницу Народный банк Китая понизил курс юаня к американскому доллару до минимума за последние 11 лет (7,0136 юаня за доллар).

На этом фоне цена золота впервые за шесть лет превысила 1,5 тыс. долларов за унцию.