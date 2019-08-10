Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
65.30
$
65.58
73.25
73.45
Прогноз
12.08 – 19.08
$
65.00
72.80
Индексы и котировки Brent
58.26
–0.12 Золото
1497.18
–0.06 РТС
1289.47
–0.20
Динамика валют
EUR / USD
09.08
1.1200
+0.0072
26.07
1.1128
06.08
26.07
15.07

В Белом доме пообещали наказать Китай за манипулирование курсом юаня 

Деловая газета «Взгляд» 34 минуты назад
Фото: Reuters
Соединенные Штаты намерены принять решительные меры против Китая, который манипулирует курсом юаня, чтобы компенсировать американские пошлины на китайские товары, заявил глава Национального совета по торговле при Белом доме Питер Наварро.
По версии советника президента США Дональда Трампа, «Китай снизил курс своей валюты более чем на 10% с единственной целью — компенсировать пошлины», передает ТАСС.
«Ясно, что они манипулируют курсом своей валюты с прицелом на торговлю», — сказал Наварро в интервью телеканалу СNBC.
«Мы собираемся принять решительные меры против них», — добавил Наварро, не пояснив, какие именно меры могут принять власти США.
При этом он выразил уверенность в том, что Китай в полной мере ощутит на себе негативные последствия снижения курса валюты. «Китаю будет нанесен больший ущерб, чем может быть нанесен нам», — заверил советник Трампа.
Напомним, 1 августа Трамп объявил о введении с 1 сентября новых 10%-ных пошлин на товары из Китая стоимостью 300 млрд долларов. Пекин пообещал ответить на этот шаг, отказавшись идти с Вашингтоном на компромиссы. В понедельник, 5 августа, Китай прекратил закупки американской сельхозпродукции.
Во вторник США объявили Китай валютным манипулятором. В ответ глава Центробанка КНР предупредил о потрясениях на финансовом рынке из-за действий США.
В четверг Центробанк Китая опустил курс национальной валюты ниже психологической отметки в 7 юаней за доллар. В пятницу Народный банк Китая понизил курс юаня к американскому доллару до минимума за последние 11 лет (7,0136 юаня за доллар).
На этом фоне цена золота впервые за шесть лет превысила 1,5 тыс. долларов за унцию.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Fitch повысило суверенный рейтинг России «Северному потоку» пообещали новые проблемы Минсельхоз выступил против запрета уничтожения санкционных продуктов
Комментарии
Экономика , Центральный банк России , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В МВФ прокомментировали изменение курса юаня
Откуда не ждали: Экономику РФ «похвалили»14
Минсельхоз объяснил необходимость уничтожения «санкционки»4
«Северному потоку» пообещали новые проблемы222
«Роснефть» сократила выплаты членам правления2
Видео
00:37
Украина готова распродать свое главное богатство
Экономика Статьи
02:36
Игра на понижение: удастся ли спасти цены на нефть
Рынки Статьи
00:56
Составлен рейтинг станций метро по зарплатам
Личный счет
03:41
С России потребовали царские долги
Экономика Статьи
00:34
В России резко подорожал хлеб
Экономика Личный счет
01:55
«Северному потоку» пообещали новые проблемы
Экономика Статьи
04:21
Торговая война: Китай обойдется без России
Экономика Статьи
00:44
Новый кризис будет тяжелее предыдущих
Экономика Статьи
01:09
Нефть «потянула» рубль на дно
Рынки Экономика
05:19
Для россиян придумали новый налог
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение