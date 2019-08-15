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Китай пообещал ответить на новые пошлины США 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 21 1 час назад
Пекин примет ответные меры на решение США ввести новые пошлины в 10% на китайский экспорт объемом 300 млрд долларов ежегодно, заявили в комитете по тарифам Госсовета Китая.
«Это решение американской стороны является серьезным нарушением консенсуса, достигнутого лидерами двух стран в Аргентине и в Осаке, отходом от решения вопроса посредством консультаций. Китайская сторона вынуждена принять контрмеры», — говорится в заявлении ведомства, передает РИА «Новости».
О намерении ввести эти новые пошлины заявил в начале августа президент США Дональд Трамп. 13 августа, торгпред США сообщил, что откладывает до 15 декабря введение пошлин в 10% на некоторые китайские товары, включая смартфоны и ноутбуки.
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