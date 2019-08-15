Китай сократил импорт золота из-за торговой войны с США

Китай ограничил импорт золота на фоне торговой войны с США. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник.

Отмечается, что импорт металла в КНР в этом году уменьшился на 300-500 тонн по сравнению с прошлогодними показателями.

По информации агентства, Китай является крупнейшим импортером золота в мире. Основными странами — экспортерами золота в Китай являются Швейцария, Австралия и ЮАР. Уточняется. что поставляемый метал оплачивается в долларах.

Поясняется, что возможной причиной сокращения квот на импорт золота является ограничение оттока иностранной валюты из Китая в связи с падением юаня на фоне эскалации торговой войны с США Ранее сообщалось, что США отложили введение пошлин на ряд товаров из Китая.