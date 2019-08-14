Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
65.95
$
65.70
73.45
73.40
Прогноз
19.08 – 26.08
$
64.65
73.16
Индексы и котировки Brent
59.34
+0.10 Золото
1516.24
–0.12 РТС
1259.68
–0.14
Динамика валют
EUR / USD
14.08
1.1135
–0.0021
30.07
1.1156
11.08
31.07
19.07

Трамп заявил о росте инвестиций в США 

РИА Новости + ещё 4 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Президент США Дональд Трамп прокомментировал последние события на рынках, заявив, что инвесторы увеличивают вложения в США, поскольку хотят стабильности.
"Огромные суммы денег текут в Соединенные Штаты. Люди хотят безопасности!" — написал Трамп в Twitter.
В последнее время доллар растет, а доходность американских государственных облигаций держится на рекордно низком уровне, что показывает очень большой спрос. Опасения инвесторов различны и касаются возможной рецессии в Германии, продолжающейся торговой войны между США и КНР, геополитической нестабильности из-за напряженности в Ормузском проливе, где усиливается противостояние США и Ирана. В самих США перспективы экономического роста остаются неясными, хотя ФРС не прогнозирует спада экономики в ближайшее время.
Аналогичная картина наблюдалась в период мирового финансового кризиса 2008-2009 годов. Несмотря на то, что кризис начался с финансовой системы США, инвесторы осуществляли рекордные вложения в доллар и облигации американского минфина, которые оставались наиболее надежными из имеющихся вариантов для вложений.
Последние новости
Он умирал страшной смертью, но продолжал командовать армией "Машина Путина" разрушила утопию "шведского социализма" Синоптики предупредили о приходе жары
Комментарии
Экономика , Дональд Трамп , ФРС , Минфин
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Орешкин оценил выход США из ВТО1
На рынке США началась истерика43
Цены на нефть снижаются
США довели Китай до рекордного обвала5
Курс доллара превысил 66 рублей2
Видео
00:40
Паника на рынках: что спасет США
Рынки
02:02
Киев заявил о плане «Б» на случай остановки газа из РФ
Экономика
00:37
Украина готова распродать свое главное богатство
Экономика Статьи
03:19
Европа начала изымать имущество «Газпрома»
Компании
01:00
Зеленский вышел из бизнеса
Компании Другое
02:59
«Трамп перестарался в торговых войнах против КНР»
Экономика
02:36
Игра на понижение: удастся ли спасти цены на нефть
Рынки Статьи
00:45
Над россиянами нависла кредитная бомба
Личный счет
00:39
Цены на лекарства в РФ предложили кардинально изменить
Личный счет
00:56
Составлен рейтинг станций метро по зарплатам
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение