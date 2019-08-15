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СМИ: власти Аргентины отказались от немедленной заморозки цен на бензин 

ТАСС + ещё 2 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Правительство Аргентины пока не будет замораживать цены на бензин, как было объявлено в среду президентом Маурисио Макри. Об этом сообщил телеканал Todo Noticias.
Указ о заморозке цен на 90 дней должен был быть опубликован в четверг. Однако департамент энергетики принял решение сначала провести переговоры с компаниями, работающими в этом секторе, чтобы достичь с ними соглашения.
Ранее Макри объявил о ряде экономических мер, направленных на помощь гражданам республики, переживающей кризис. Власти страны планируют, в частности, поднять минимальную зарплату и выплатить бонусы госслужащим. Президент также заявил, что цены на бензин будут заморожены на 90 дней.
Макри объявил об этих мерах после прошедших в воскресенье праймериз, на которых победил оппозиционный кандидат в президенты Альберто Фернандес. Результаты голосования привели к обвалу аргентинской биржи и резкому падению курса национальной валюты.
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Комментарии
Экономика , Рынки , Альберто Фернандес
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