Орешкин оценил выход США из ВТО

По его словам, потеря одного крупного игрока не столь катастрофична для ВТО.

Напротив, отметил он, такое решение может подтолкнуть организацию к собственному реформированию и совершенствованию.

Кроме того, Орешкин подчеркнул, что в мире пока не существует сопоставимой по эффективности альтернативы ВТО.

В связи с этим, пояснил глава Минэкономразвития, у США нет смысла от нее отказываться.