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Орешкин оценил выход США из ВТО 

Газета.Ru + ещё 6 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Глава Минэкономразвития России Максим Орешкин заявил, что возможный выход Соединенных Штатов из Всемирной торговой организации (ВТО) не станет для нее фатальным. Об этом сообщает ТАСС.
По его словам, потеря одного крупного игрока не столь катастрофична для ВТО.
Напротив, отметил он, такое решение может подтолкнуть организацию к собственному реформированию и совершенствованию.
Кроме того, Орешкин подчеркнул, что в мире пока не существует сопоставимой по эффективности альтернативы ВТО.
В связи с этим, пояснил глава Минэкономразвития, у США нет смысла от нее отказываться.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков поставил под сомнение существование ВТО без США.
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Экономика , Дмитрий Песков , Максим Орешкин , ВТО , Минэкономразвития
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