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Свалится ли Китай в бездну рецессии 

Ридус 1 час назад
Фото: EPA
Китайская экономика тормозит быстрее, чем ожидалось. В июле объемы промышленного производства в стране увеличились на 4,8% в годовом выражении — это минимальный рост с февраля 2002 года. При этом аналитики прогнозировали замедление всего лишь до 6% с июньских 6,3%.
Ниже прогнозов оказались все ключевые индикаторы. Розничные продажи выросли на 7,6% (ожидалось 8,6%), инвестиции — на 5,7% (вместо 5,8%), вложения в недвижимость — на 10,6% (рынок рассчитывал на 10,9%). Но особенно сильно просел автопром, где объемы выпуска упали на 4,4% (в секторе коммерческих автомобилей — на 11,5%).
Китайцы включили режим экономии
Коррекция какого-то одного индикатора не критична, но стремительное снижение показателей по всем фронтам — неблагоприятный знак, считает руководитель аналитического департамента компании «ФинИст» Катя Френкель. А падение продаж автопрома, по ее словам, и вовсе является первым серьезным предвестником экономического кризиса для любой страны. Не исключено, что вслед за ним начнет снижаться и рынок недвижимости.
«Видимо, в условиях неопределенности в отношениях с США люди в Китае просто перешли в режим экономии. Ведь, если пошлины введут, рынок сбыта будет закрыт для многих компаний, значит незачем столько товара производить и держать столько рабочей силы», — рассуждает эксперт.
По ее словам, торговый конфликт между двумя державами очень давит на китайских предпринимателей и они, как видно из показателей, готовятся к худшему. Скорее всего, экономические данные продолжат демонстрировать негативную динамику, прогнозирует аналитик. И остановить этот процесс сможет только твитт Дональда Трампа о том, что США никогда никакие пошлины не будет вводить против Китая.
«Данное высказывание вряд ли состоится, поэтому режим экономии Китая будет продлён. И, конечно же, это скажется на всем мире. Китай — крупнейший экспортер для многих стран, и если «экономическая болезнь» начнётся в этом регионе, «экономическая зараза» запросто перейдёт на партнеров. Вспомним кризис 2008 года — ведь начало было в США, а подхватил эту кризисную лихорадку весь мир», — отмечает аналитик.
Снижение экономических показателей может спровоцировать отток капитала с фондовых площадок Китая, а падение — это паника, которая очень часто переходит и на другие фондовые площадки, напоминает она и призывает готовиться к глобальному кризису.
Риск велик, но паниковать рано
Риск рецессии крайне велик, соглашается эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев. Торговое соглашение вряд ли будет достигнуто до конца текущего года, да и заявления китайских политиков заставляют сомневаться, что это произойдет и в 2020 году, полагает он.
«Чувствительнее всего себя ведут нефтяные цены, которые летят вниз с начала года из-за опасений возможного снижения спроса вследствие ослабления мировой экономики. Несмотря на снижение темпов роста ВВП КНР, они все равно являются достаточно высокими, да и к тому же китайская экономика замедляется с 2011 года», — напоминает эксперт.
Таким образом, поводов для паники пока нет, утешает он, однако дальнейшие агрессивные действия со стороны США могут привести к существенным проблемам не только в КНР, но и, например, в Германии — основном экспортере в Китай, что вызовет эффект домино и приведет к глобальным потрясениям.
Чьи проблемы страшнее?
Но не все эксперты разделяют опасения по поводу замедляющейся китайской экономики. Увеличение объемов промышленного производства на 4,8% (равно как и прибавка ВВП на 6,2% вместо ожидавшихся 6,4%) — это все-таки весьма приличный рост, обращает внимание эксперт «Международного финансового центра» Владимир Рожанковский. Гораздо больше его тревожат данные германской статистики, показавшие поквартальное падение ВВП страны на 0,1%.
В ситуации, когда крупные экономики мира балансируют на грани рецессии, вряд ли стоит заострять внимание на том, что Китай не дотягивает до неких умозрительных прогнозных значений, считает аналитик. Конечно, очевидно и без лишних доказательств, что КНР замедляется по причине снижения объёмов мировой торговли как следствие пресловутых торговых войн. Даже МВФ бьёт тревогу и неустанно напоминает в своих обзорах, что торговые войны неминуемо снизят темпы роста мирового ВВП, как минимум на 0,8%.
«Но до той поры, когда китайское промпроизводство и ВВП замедлятся настолько, что Китай будут сравнивать пусть даже не с проблемной Японией, но хотя бы с той же Германией, пройдут долгие годы и даже, скорее всего, десятилетия. Думать об этом сейчас, на мой взгляд, преждевременно», — говорит эксперт.
В экономике и финансовом секторе КНР действительно много проблем, в частности, с долговым финансированием, с дефолтами в частном секторе, с дефляционными процессами на рынке недвижимости. Но проблемы в континентальной Европе и Великобритании, с точки зрения их влияния на мировую экономику, куда опаснее и весомее, уверен аналитик.
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Экономика , Владимир Рожанковский , Геннадий Николаев , Дональд Трамп , Международный валютный фонд
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