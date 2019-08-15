Полный запрет: Россия может отказать Китаю в древесине

Дмитрий Кобылкин. Россия может полностью запретить экспорт леса в Китай. На такую меру Москва пойдет, если Пекин не будет участвовать в борьбе с незаконной вырубкой лесов на российской территории, заявил глава Минприроды

Китай должен отреагировать на незаконные вырубки и оказать помощь в восстановлении лесов, сказал глава Минприроды Дмитрий Кобылкин «Ведомостям». Иначе, по его словам, возможен полный запрет экспорта леса в КНР.

«Китай должен четко понимать, что если они не подключатся к решению этой проблемы (незаконной вырубки леса), то у нас не будет другого варианта, кроме как запретить экспорт леса полностью», — заявил он.

«Если мы увидим конкретные шаги с китайской стороны, то мы эту проблему победим», — подчеркнул глава Минприроды.

Он отметил, что ведомство серьезно работает с китайскими коллегами, при этом в Китае за природу отвечают три министра.

Кроме того, Кобылкин сообщил, что попросил подключиться к борьбе с незаконной вырубкой китайские правоохранительные органы

«Потому что мне очень не нравится, что мы одни работаем с их «товарищами» здесь, в России. Они приезжают, покупают лес, а нам разгребать завалы», — добавил министр.

Кобылкин предложил построить на территории России вдоль границы с Китаем селекционно-семеноводческие комплексы и высаживать лесопосадочный материал — «чтобы восстановить для наших детей и внуков то, что вырубили „черные лесорубы“».

Глава ведомства отметил, что КНР должна взять привлечение инвестиций под госконтроль и показать заинтересованность в проекте. По его словам, российская сторона уже выделила почти 2 млрд руб. на реализацию проекта и со стороны Китая будет «неплохим шагом» предоставить 3-4 млрд руб.

«Представители компартии Китая присутствовали при разговоре и полностью меня поддержали. У них с дисциплиной серьезно», — сказал министр.

«Тема ограничения экспорта в Китайскую Народную Республику никогда не устанавливалась в смысле установления запрета на экспорт, эта тема рассматривалась исключительно в свете установления иных мер таможенно-тарифного регулирования», — указывал Валентик.

Речь идет о повышении пошлин на кругляк, чтобы сделать более выгодным экспорт продукции глубокой переработки древесины, пояснил он.

по итогам 2018 года Россия добилась рекордных показателей по заготовке древесины в объеме 228 млн куб. м. Не более 20 млн куб. м было экспортировано в Китай в круглом виде.

В интервью Кобылкин также сообщил, что Минприроды готовит масштабную программу по профилактике лесных пожаров на территории России.

«Готовим большую программу, которую буду обсуждать с председателем правительства. Считаю, что нам нужно значительно увеличить количество метеостанций. Нужно сделать максимальное прогнозирование и предупреждение, подключить науку, использовать малую авиацию, дистанционное наблюдение — квадрокоптеры», — заявил глава ведомства.

Однако это не единственный подход к решению проблемы. По словам Кобылкина, некоторые компании создают углеродный след при производстве алюминия, добыче угля или при плавке металла. Есть лес, за которым нужно следить и тушить при необходимости.

«Есть разработка: разбить лес на секторы и закрепить ответственность за сохранность леса на конкретном секторе за конкретной компанией, производство которой оставляет углеродный след», — сказал Кобылкин.

Ранее режим ЧС из-за лесных пожаров был объявлен в четырех регионах: Иркутской области, Красноярском крае, Бурятии и Якутии. В зону задымления попали более 600 населенных пунктов. В тушении огня участвуют более 10 тыс. человек, около 3 тыс. единиц техники и 86 воздушных судов.

Минприроды считают, что сухие грозы стали главной причиной пожаров в Сибири. Авиалесоохрана сообщила 12 августа, что сейчас в России действуют 202 лесных пожара на площади 283,2 тысячи гектаров, их тушат. Из них 146,7 тысячи гектаров в Иркутской области и 126,1 тысячи в Красноярском крае. При этом лесные пожары действуют еще на более чем 2,5 миллиона гектаров леса на удаленных территориях.