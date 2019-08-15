ЕС ищет газ в обход России в сужающемся «Южном газовом коридоре»

ЕС примет новую стратегию, которая предполагает возможность закупок туркменского газа и обеспечение доступа к месторождениям Туркмении, заявил представитель Европейского союза в Центральной Азии Питер Буриан.

В 2019 г. ЕС "расширил обсуждение с Туркменистаном вопросов энергетического сотрудничества, включая строительство Транскаспийского трубопровода", отметил Буриан, сообщает "Прайм". Вопрос строительства газопровода через Каспий обсуждают не первый год, этот газопровод может стать частью "Южного газового коридора".

ЕС всячески поддерживает проект "Южного газового коридора", рассматривая его как дополнительный маршрут поставок газа в Европу в обход России. Европейские финансовые структуры предоставили многочисленные кредиты для строительства "Южного газового коридора" азербайджанским и турецким участникам проекта.

"Южный газовый коридор" получил от Брюсселя исключение из Третьего энергетического пакета, запрещающего газодобывающим компаниям контролировать трубопроводы, по которым поставляют газ в ЕС.

В июне 2018 г. в Турции введен в строй газопровод TANAP — основное звено "Южного газового коридора". Акционерами проекта являются азербайджанская Southern Gas Corridor, турецкие SOCAR Turkey Enerji и BOTAS, а также британская ВР. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил по поводу открытия TANAP: "Мы открываем трансанатолийский газопровод, становой хребет "Южного газового коридора", который мы называем энергетическим Шелковым путем".

TANAP пролегает по землям Турции — от границы с Грузией на востоке до границы с Грецией на западе. Протяженность газопровода составляет 1841 км. Строительство обошлось в $7,99 млрд Поставки азербайджанского газа по TANAP начали 30 июня 2018 г., с того времени по газопроводу прокачали всего 1,87 млрд куб. м. SOCAR 1 июля заявила о полной готовности TANAP к началу поставок газа в Европу.

Для экспорта газа в Европу строят также газопровод TAP (Трансадриатический трубопровод) протяженностью 878 км от турецко-греческой границы до Италии. К началу августа газопровод построен на 88%.

Между тем общая протяженность трубопроводов проекта "Южный газовый коридор" превышает 3,5 тыс. км. Затраты на выполнение проекта (строительство TANAP и TAP, расширение Южно-Кавказского газопровода и вторая стадия разработки месторождения "Шах-Дениз") оценивают в $40 млрд Участники проекта ожидают, что поставки азербайджанского газа в ЕС начнут в 2020 г.

Однако по мере приближения 2020 г. возникают вопросы способности Азербайджана обеспечить поставки газа по "Южному газовому коридору" в необходимом объеме. Ресурсной базой проекта является месторождение "Шах-Дениз" на шельфе Каспийского моря. По данным азербайджанской стороны, балансовые запасы "Шах-Дениза" составляют 1,2 трлн куб. м.

В первом полугодии на месторождении добыли 8,4 млрд куб. м газа (+ 68% в годовом выражении). При этом добывающие мощности на месторождении составляют 56 млн куб. м газа в сутки (почти 20 млрд куб. м в год). Экспорт газа с "Шах-Дениза" в Турцию составил в первом полугодии 953,3 млн куб. м.

Поставки газа по TANAP могут составить в этом году 3 млрд кубометров, а в 2020 г. — 6 млрд куб. м.

Таким образом, для выполнения плана на 2019 г. "Шах-Дениз" должен значительно нарастить добычу газа во втором полугодии. По данным Государственного таможенного комитета Азербайджана, экспорт газа из страны достиг в январе-июне 5,66 млрд куб. м (+ 83% в годовом выражении). Выручка от экспорта газа составила $1,05 млрд

За это время поставки нефти из Азербайджана за рубеж составили 15,83 млн тонн и принесли стране $7,6 млрд

Добыча газа в Азербайджане увеличилась в первом полугодии на 19,4% до 17,3 млрд куб. м, в том числе товарного газа — на 35% до 11,99 млрд куб. м. Разница в цифрах объяснима необходимостью закачивать часть газа обратно в пласт для увеличения извлечения нефти на месторождениях "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ).

На AЧГ добывают более 3/4 всей азербайджанской нефти, которая обходится значительно дороже, чем природный газ. Однако несмотря на увеличение объемов закачки газа в пласт, добыча нефти в стране снижается. В 2010 г. Азербайджан добыл 50 млн тонн нефти, а в 2018 г. — 38,76 млн тонн. В первом полугодии 2019 г. добыча нефти и конденсата снизилась на 3,1% в годовом выражении до 18,7 млн тонн. Для предотвращения дальнейшего падения добычи придется увеличить объемы обратной закачки газа на АЧГ.

Азербайджану уже не хватает газа, чтобы обеспечить выполнение взятых на себя обязательств.

Так, Азербайджан подписал долгосрочные контракты на поставки газа в Грузию и Турцию. В прошлом году поставки составили 2,68 млрд куб. м и 7,5 млрд куб. м соответственно. Внутреннее потребление газа в стране оценивают в 10-11 млрд куб. м в год. Для обеспечения внутренних потребностей и выполнения обязательств перед другими странами Азербайджан начал импортировать иранский газ в Нахичеванскую область, отделенную от основной части Азербайджана землями Армении.

Азербайджан вынужден закупать туркменский газ, необходимый для выполнения обязательств перед Грузией и обеспечения внутреннего потребления во время пикового спроса. Поставки из Туркмении идут транзитом через Иран.

"Газпром" также поставлял газ в Азербайджан до конца 2018 г. Российский газ использовали внутри страны, а также для поддержания азербайджанского экспорта в зимнее время.

Что касается TANAP, то объем поставок по этому газопроводу должен составить 16 млрд куб. м газа в год — 6 млрд куб. м для Турции и 10 млрд куб. м для ЕС.

Экспорт газа из Азербайджана в Европу по "Южному газовому коридору" должен начаться уже в 2020 г., но объем поставок окажется значительно меньше 10 млрд куб. м в год несмотря на огромные инвестиции в проект.

На Западе растет понимание того, что для загрузки "Южного газового коридора", которая может окупить затраты, ресурсов "Шах-Дениза" недостаточно. Требуется газ из других источников. Необходимыми запасами газа обладает Туркменистан. Но для доставки туркменского газа в Европу необходим Транскаспийский газопровод, вопрос о строительстве которого поднимает ЕС.

Но Иран выступил против строительства Транскаспийского газопровода, поскольку труба может нанести серьезный ущерб природе региона. Для поставок газа в Европу Тегеран предлагает использовать иранскую инфраструктуру.

Россия поддерживает Иран в этом вопросе. Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил по этому поводу: "Я абсолютно убежден, все крупные проекты на Каспийском море должны проходить тщательную и беспристрастную экологическую экспертизу с участием специалистов из всех прикаспийских стран". Без согласия России и Ирана построить Транскаспийский газопровод не представляется возможным.

Но если для загрузки "Южного газового коридора" не хватит азербайджанского газа, то необходимые объемы может предоставить "Газпром". Стороны рассматривают возможность подключения газопровода "Турецкий поток" к TANAP и TAP.