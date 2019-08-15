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ЕС пошел в обход России 

Рамблер + ещё 1 48 минут назад
Фото: РИА Новости
Европа ищет альтернативу российскому газу, но для этого ей нужно разрешение Москвы, пишет Прайм.
На днях в ходе Каспийского экономического форума в Туркменбашы представитель ЕС в Центральной Азии Питер Буриан заявил о принятии Европейским союзом новой газовой стратегии. Среди прочего она подразумевает закупки газа в Туркмении.
Буриан добавил, что в этом году Евросоюз стал интенсивнее обсуждать с Ашхабадом энергетическое сотрудничество, в том числе строительство трубопровода через Каспий в Азербайджан — Транскаспийского.
Желание Европы покупать газа в Туркмении может быть вызвано опасениями, что Азербайджан не способен поставлять газ в необходимом объеме по Южному газовому коридору.
Основное звено ЮГК, Трансанатолийский газопровод из Азербайджана в Турцию, эксплуатируется чуть более года. В июле 2019-го Государственная нефтяная компания Азербайджана объявила о готовности трубопровода к поставкам газа в Европу. Сейчас с этой целью строится Трансадриатический газопровод.
Между тем в Европе не уверены, что Баку сможет поставлять желаемые 10 миллиардов кубометров газа в год, и по этой причине ищут другие источники. Запасов газа в Туркменистане достаточно много, однако ради поставок оттуда надо строить Транскаспийский газопровод, а Иран и Россия противятся этому.
«Все крупные проекты на Каспийском море должны проходить тщательную экологическую экспертизу с участием специалистов из всех прикаспийских стран», — заявил на Каспийском форуме премьер-министр Дмитрий Медведев.
Комментарии18
Экономика , Дмитрий Медведев , ЕС
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