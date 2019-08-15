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Подсчитано количество россиян на обочине жизни 

Lenta.ru + ещё 2 34 минуты назад
Фото: ТАСС
Почти 20 процентов российских семей рискуют оказаться в изоляции от жизни общества из-за своего финансового положения. К таким выводам пришли сотрудники Высшей школы экономики, выдержки из исследования которых приводит «Коммерсантъ».
По подсчетам авторов, в социальной эксклюзии, то есть в отрыве от остальной части общества в скором будущем могут оказаться 19,8 процента российских домохозяйств и 13,1 процента граждан. Главной причиной для этого может стать бедность.
Экономисты опирались на индекс ООН, учитывающий ограничения в доступе к экономической сфере, социальным услугам и общественной жизни. 88 процентов домохозяйств, оказавшихся в группе риска, подпадают под все три условия, 11,9 процента — под два из трех.
Самой многочисленной группой, рискующей оказаться в изоляции, стали безработные — среди них доля потенциальных отверженных достигла 36,2 процента. Далее следуют люди старше 72 лет (22,6 процента), незанятые люди трудоспособного возраста (17,5 процента), граждане в возрасте от 15 до 72 лет (12 процентов) и занятые люди трудоспособного возраста (6,7 процента).
Регионом с наименьшим количество жителей в группе риска стала Москва (1,7 процента), с наибольшим — Хакасия (34,3 процента).
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Комментарии
Экономика , ООН , ВШЭ
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