Подсчитано количество россиян на обочине жизни

Почти 20 процентов российских семей рискуют оказаться в изоляции от жизни общества из-за своего финансового положения. К таким выводам пришли сотрудники Высшей школы экономики , выдержки из исследования которых приводит «Коммерсантъ».

По подсчетам авторов, в социальной эксклюзии, то есть в отрыве от остальной части общества в скором будущем могут оказаться 19,8 процента российских домохозяйств и 13,1 процента граждан. Главной причиной для этого может стать бедность.

Экономисты опирались на индекс ООН , учитывающий ограничения в доступе к экономической сфере, социальным услугам и общественной жизни. 88 процентов домохозяйств, оказавшихся в группе риска, подпадают под все три условия, 11,9 процента — под два из трех.

Самой многочисленной группой, рискующей оказаться в изоляции, стали безработные — среди них доля потенциальных отверженных достигла 36,2 процента. Далее следуют люди старше 72 лет (22,6 процента), незанятые люди трудоспособного возраста (17,5 процента), граждане в возрасте от 15 до 72 лет (12 процентов) и занятые люди трудоспособного возраста (6,7 процента).

Регионом с наименьшим количество жителей в группе риска стала Москва (1,7 процента), с наибольшим — Хакасия (34,3 процента).