Число безработных в России за неделю снизилось на 0,8%

Численность безработных в России за неделю с 31 июля по 7 августа 2019 года снизилась на 0,8% — до 724,7 тыс. человек., сообщил Минтруд

Снижение численности безработных граждан зафиксировано в 75 регионах. Наибольшее снижение показателя произошло в Сахалинской и Курской областях, республиках Северная Осетия-Алания, Мордовия, Тыва, Марий Эл, Алтай, в Кабардино-Балкарской Республике, в Ямало-Ненецком и Ненецком автономных округах.

При этом рост числа безработных зафиксирован в 7 регионах: в Чукотском автономном округе, Карачаево-Черкесской Республике, Калининградской, Тамбовской, Липецкой, Курганской областях и Камчатском крае.

Численность безработных за неделю не изменилась в трех регионах.