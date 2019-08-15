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Число безработных в России за неделю снизилось на 0,8% 

Rambler News Service 1 час назад
Фото: РИА Новости
Численность безработных в России за неделю с 31 июля по 7 августа 2019 года снизилась на 0,8% — до 724,7 тыс. человек., сообщил Минтруд.
Снижение численности безработных граждан зафиксировано в 75 регионах. Наибольшее снижение показателя произошло в Сахалинской и Курской областях, республиках Северная Осетия-Алания, Мордовия, Тыва, Марий Эл, Алтай, в Кабардино-Балкарской Республике, в Ямало-Ненецком и Ненецком автономных округах.
При этом рост числа безработных зафиксирован в 7 регионах: в Чукотском автономном округе, Карачаево-Черкесской Республике, Калининградской, Тамбовской, Липецкой, Курганской областях и Камчатском крае.
Численность безработных за неделю не изменилась в трех регионах.
Ранее Росстат сообщил, что уровень безработицы в июне 2019 года составил 4,4% (без исключения сезонности), или 3,3 млн человек. До этого исторический минимум уровня безработицы был зарегистрирован в мае 2019 года и сентябре 2018 года и составил 4,5%.
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Экономика , Росстат , Минтруд
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