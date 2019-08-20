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Экономику США спасут от кризиса 

Lenta.ru + ещё 4 1 час назад
Фото: Reuters
Белый дом готовит меры для борьбы с рецессией (замедлением темпов роста экономики). Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники.
По данным издания, обсуждается возможность снижения налога на зарплату, а также отмены некоторых введенных президентом США Дональдом Трампом пошлин. Кроме того, администрации американского лидера подготовила предложения о снижении налогов, что позволит ускорить темы роста экономики, увеличив зарплаты.
Отмечается, что глава государства еще не ознакомился с идеей его администрации и может не одобрить этот план.
Издание напоминает, что подобные меры для стимуляции экономики действовали в период президентства Барака Обамы — с 2011 по 2012 год после завершившейся в 2009 году рецессии. Тогда налог в 6,2 процента от заработной платы снизили до 4,2 процента. Сумма, отчисляемая государству, шла на финансирование программ социального обеспечения.
19 августа глава Национального совета по торговле при Белом доме Питер Наварро заявил, что экономика США не столкнется с проблемами в обозримом будущем и не станет причиной глобального кризиса.
На прошлой неделе на долговом рынке США была зафиксирована аномальная ситуация: доходность краткосрочных двухлетних гособлигаций превысила доходность долгосрочных десятилетних бумаг. Это явление называется инверсией доходностей. Оно означает, что инвесторы считают вложения на короткий срок более рискованными, чем на длинный, и считается самым верным признаком будущей рецессии не только в США, но и во всем мире.
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Комментарии
Экономика , Барак Обама , Дональд Трамп
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