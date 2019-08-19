Трамп считает, что рецессии в американской экономике не будет

Президент США Дональд Трамп считает, что спада в экономике США в ближайшее время не будет.

"Я не вижу рецессии. Правда, мир сейчас в рецессии. Хотя нет, это слишком сильное заявление", — сказал Трамп журналистам.

По его словам, потребители в США "нагрузились деньгами".

Трамп отметил, что экономисты тоже его поддерживают.

"Большая часть из них говорит, что у нас не будет рецессии", — сказал Трамп.

При этом, по словам Трампа, он "готов" к рецессии.

"Я к этому готов. Мы можем много чего сделать", — заявил президент США.

"Если замедлится, то потому, что мне пришлось иметь дело с Китаем и другими странами. Когда все это нормализуется, у нас будет не экономика, а ракета", — добавил Трамп.

Рынки в США демонстрируют нестабильность — только за 14 августа они упали на 3%. Также доходность двухлетних американских облигаций временно превышала процент по 10-летним бондам. В обычных условиях доходность краткосрочных облигаций всегда ниже, чем долгосрочных, и "отрицательная кривая доходности" часто истолковывается как предвестник экономического спада.

Тем временем Трамп на прошедшей неделе обрушился с новой критикой на американский центробанк — Федеральную резервную систему, которая, по мнению президента, слишком медленно понижает учетную ставку и тем самым недостаточно стимулирует экономику.

Другой причиной для беспокойства остается торговая война США с Китаем. Трамп отложил введение ряда ввозных пошлин с 1 сентября до 15 декабря, однако импортеры опасаются роста потребительских цен при отсутствии соглашения с КНР по торговле.