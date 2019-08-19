Трамп считает насилие в Гонконге препятствием для торговых отношений с Китаем

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что протесты в Гонконге могут усложнить торговые переговоры американской и китайской сторон. Об этом сообщает Reuters.

По мнению Трампа, протесты оказывают давление на отношения двух стран в деловой сфере и являются препятствием. Он отметил, что председатель Китая Си Цзиньпин — талантливый человек и сможет разрешить сложившуюся ситуацию в административном районе страны.

"Думаю, если бы он встретился с протестующими, то они бы очень скоро что-то решили", — подчеркнул Трамп.

Также американский лидер отметил, что считает переговоры США и Китая в настоящее время очень субстантивными.

Ранее сообщалось, что протест в Гонконге собрал 1,7 миллиона человек.