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Названы главные должники России 

News.ru + ещё 1 1 час назад
Основным должником России является Белоруссия. По состоянию на 1 июня 2019 года Минск должен $7,55 млрд Следом идут Украина (около $3,7 млрд в сумме) и Венесуэла ($3,15 млрд).
Такие данные публикует агентство РБК, которое провело собственное исследование.
Издание отмечает, что программа государственных кредитов, предоставляемых Россией другим странам, засекречена. Её непрозрачность объясняется тем, что большинство займов носят не коммерческий, а политический характер. Кроме того, многие займы предоставляются в рамках военно-технического сотрудничества, которое является секретным по большей части.
Всего агентство выявило по меньшей мере 17 государств, которые суммарно должны Москве около $27 млрд
Ранее News.ru сообщал, что когда в начале апреля президент РФ Владимир Путин одобрил выдачу Белоруссии кредита на сумму около $600 млн, казалось, что уровень напряжённости в двусторонних отношениях постепенно снижается. Однако конфликт вокруг загрязнённой нефти, показывает что этот вопрос служит Минску ещё одним инструментом для того, чтобы оказывать давление на Москву — в целях получения дополнительных денег или более выгодных условий по другим экономическим досье.
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Комментарии3
Экономика , Видео , Компании , Рынки , Владимир Путин
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