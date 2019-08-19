Названы главные должники России

Основным должником России является Белоруссия. По состоянию на 1 июня 2019 года Минск должен $7,55 млрд Следом идут Украина (около $3,7 млрд в сумме) и Венесуэла ($3,15 млрд).

Такие данные публикует агентство РБК, которое провело собственное исследование.

Издание отмечает, что программа государственных кредитов, предоставляемых Россией другим странам, засекречена. Её непрозрачность объясняется тем, что большинство займов носят не коммерческий, а политический характер. Кроме того, многие займы предоставляются в рамках военно-технического сотрудничества, которое является секретным по большей части.

Всего агентство выявило по меньшей мере 17 государств, которые суммарно должны Москве около $27 млрд