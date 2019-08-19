Новую мегатрассу захотели укоротить

Правительство рассматривает возможность отказаться от строительства автодороги по маршруту Москва-Казань и заменить ее трассой до Владимира, пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».

По данным издания, главными идеологами изменения проекта выступают Минэкономразвития и лично министр Максим Орешкин . Они настаивают, что сокращение маршрута до Владимира позволит сэкономить бюджетные средства примерно в два раза — до 279 миллиардов рублей.

При этом весь проект не ограничится только трассой до Владимира. Предлагается также модернизировать существующую дорогу М7 Москва-Уфа: расширить до трех полос и построить объезды Владимира, Гороховца, Нижнего Новгорода и Чебоксар.

Альтернативный вариант от Минфина предусматривает отказ от строительства новой трассы и более дорогую реконструкцию дороги М7. В таком случае потратить придется всего 120 миллиардов рублей.