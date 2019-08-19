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Новую мегатрассу захотели укоротить 

Lenta.ru + ещё 2 51 минуту назад
Фото: РИА Новости
Правительство рассматривает возможность отказаться от строительства автодороги по маршруту Москва-Казань и заменить ее трассой до Владимира, пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».
По данным издания, главными идеологами изменения проекта выступают Минэкономразвития и лично министр Максим Орешкин. Они настаивают, что сокращение маршрута до Владимира позволит сэкономить бюджетные средства примерно в два раза — до 279 миллиардов рублей.
При этом весь проект не ограничится только трассой до Владимира. Предлагается также модернизировать существующую дорогу М7 Москва-Уфа: расширить до трех полос и построить объезды Владимира, Гороховца, Нижнего Новгорода и Чебоксар.
Альтернативный вариант от Минфина предусматривает отказ от строительства новой трассы и более дорогую реконструкцию дороги М7. В таком случае потратить придется всего 120 миллиардов рублей.
Новая скоростная автотрасса до Казани включена в комплексный план модернизации и развития инфраструктуры до 2024 года, являющийся частью прошлогоднего майского указа президента Владимира Путина. Окончательное решение о точных параметрах строительства должно быть принято до конца августа, утверждают источники издания.
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Комментарии17
Экономика , Другое , Максим Орешкин , Владимир Путин , Демьян Кудрявцев , Минэкономразвития , Минфин , Ведомости
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